El ventilador es un aliado indispensable para mantener la frescura en el hogar, pero con el tiempo y el uso constante suele acumular grandes cantidades de polvo y suciedad. Si bien existen distintos artículos químicos ideales para realizarle una limpieza adecuada, suelen ser costosos y no tienes los resultados que esperas. Ante esa situación, el vinagre blanco aparece como una excelente opción. ¿Para qué sirve exactamente y cómo usarlo correctamente? La respuesta de este truco casero te la brindaré todos los días.

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Distintos países en el mundo están registrando altas temperaturas que no son propias de la temporada. Esto ha obligado que los ciudadanos guarden su ropa abrigadora y usen prendas que los ayude a mantener frescos.

Es más, ciertas familias recurren a los ventiladores con la finalidad de reducir la intensidad del calor en sus hogares. Si bien su funcionamiento es efectivo durante las altas temperaturas, también suelen acumularse de suciedad o polvo.

El uso constante lograría que la suciedad se acumule en el ventilador. Por eso, es necesario realizarle una limpieza. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para qué sirve el vinagre al limpiar el ventilador

Posiblemente hayas escuchado que el vinagre blanco es un excelente aliado para la limpieza. Te comentaré que es totalmente cierto, ya que su ácido acético es capaz de disolver la suciedad, la cal y la grasa, pero no es lo único.

Este líquido transparente cuenta con propiedades antimicrobianas que eliminan varios tipos de bacterias y hongos en cualquier superficie. Lo mejor de todo es que puedes conseguirlo en la tienda más cercana a tu hogar y a un precio accesible.

El vinagre es muy recomendado por los expertos en limpieza por su eficacia. (Crédito: Canva)

Cómo limpiar el ventilador usando vinagre blanco

Para esta ocasión, necesitarás los siguientes ingredientes o artículos: vinagre blanco, agua, atomizador, bolsa grande y jabón líquido (opcional). Cuando tengas lo indicado al alcance de tu mano, deberás seguir los siguientes pasos:

Apaga el ventilador y verifica si está seco. Prepara la mezcla en el atomizador. Vierte agua y vinagre blanco en partes iguales. Rocía la concentración en el ventilador en la parte trasera. Usa la bolsa grande para envolver el ventilador y sella los borde para evitar que el polvo se esparza. Enciende el ventilador a máxima potencia durante unos minutos. Retira la bolsa y limpiar el exterior con mucho cuidado.

Si te preguntas cada cuánto tiempo debes realizar este proceso, dependerá de la frecuencia que usas tu ventilador. En tiempos de calor o está situado en puntos con gran presencia de polvo, es necesario realizarlo cada dos semanas.

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