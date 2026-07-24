Para muchos, lo que pase por las tuberías no es ningún problema hasta que se enfrentan a un atoro que les impide seguir lavando los alimentos o platos y tienen que llamar a un gasfitero para solucionarlo. Y es que aún hay quienes confían en que la succión del agua es capaz de absorber ciertos materiales sólidos, viscosos, espesos y pesados que se arrojan todos los días; sin embargo, solo se está malogrando esta parte tan importante de la cocina. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que el olor desagradable que invade todo el ambiente es producto de la poca limpieza y cuidado que tienes con el lavadero? Hoy te explico uno de los trucos caseros más efectivos y menos usados para liberar el fregadero de la cocina: echar sal gruesa. Aquí te detalló por qué debes hacerlo y cómo para que tengas buenos resultados.

MIRA TAMBIÉN Quitar el mal olor del microondas con laurel: cómo usarlo

¿Por qué se atora el fregadero de la cocina?

El espacio del hogar más expuesto a atorarse es la cocina, por la gran cantidad de desperdicios de alimentos que se van por el desagüe del lavadero, lo que puede provocar atascos complejos de solucionar. Estos deben tratarse inmediatamente porque la materia orgánica depositada en una tubería afectada genera gases malolientes, que pueden ser venenosos y mortales para los humanos, como el sulfuro de hidrógeno y propician el crecimiento de una infinidad de elementos patógenos que causan enfermedades en los seres humanos.

Cuidar las tuberías del hogar y evitar atascos debe convertirse en un hábito de buena salud y se logra poniendo en práctica algunas recomendaciones. Lo primero es reciclar y evitar verter aceite usado en la cocina y almacenarlo en un recipiente para impulsar su reutilización; mensualmente echar una botella de ácido muriático en el lavadero de su baño para deshacer las masillas que se forman con el jabón y el cabello de las personas. Es importante protegerse con mascarilla y guantes para evitar que los gases afecten su salud; nunca permitir que los miembros del hogar o visitantes arrojen objetos por el desagüe, pues generará atascos a corto plazo; no arrojar restos de pintura, los residuos de cemento y morteros al desagüe, pues generarán atoros.

No solo debes preocuparte por la limpieza externa de tu fregadero, sino porque las tuberías estén bien cuidadas. (Foto: Pexels)

¿Por qué echar sal al fregadero y cómo hacerlo?

Si lo que necesitas es desatascar tu fregadero y no quieres usar productos químicos, los trucos caseros son de gran utilidad y la sal tiene un poder que te sorprenderá. Gracias a su función astringente te ayudará a eliminar manchas difíciles, acabar con los malos olores, entre otros. Además, creará una acción abrasiva, misma que ‘raspará’ los desechos que se encuentren acumulados al interior de las tuberías, lo que te permitirá destapar los desagües y eliminar los malos olores tras disolver la materia orgánica acumulada. Eso no es todo pues también se convierte en un excelente desinfectante para reducir los gérmenes y bacterias que habitan al interior.

No hay nada más desagradable que llegar a casa y notar un olor nauseabundo en la cocina y este truco casero lo eliminará. (Foto: Pixabay)

Para desatascar las cañerías haz lo siguiente: echa 1/2 taza de bicarbonato de sodio y 1/4 de taza de sal en el desagüe. Calienta una taza de vinagre y agrega con los otros ingredientes. Espera de 15 a 30 minutos y luego añade agua tibia.

También puedes probar solo colocando un par de cucharadas de sal hasta cubrir por completo la coladera y dejar actuar por algunos minutos. Notarás cómo se liberará rápidamente.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.