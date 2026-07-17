Uno de los electrodomésticos más usados por decenas de familias es el microondas . Si bien es una excelente herramienta diaria, desafortunadamente suele acumular malos olores por su utilidad constante. ¿Presentas el mismo problema? De ser afirmativo, quiero enseñarte un truco casero que te despedirá de este problema tan solo usando el laurel.

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De contar con este equipo, sueles utilizarlo diariamente para recalentar tu comida o preparar palomitas. En ese proceso, puede quedar manchada o se impregna un mal olor en su interior.

Posiblemente consideres que pasando un trapo húmedo o usando productos químicos logres eliminar ese problema en tu electrodoméstico; sin embargo, la realidad es distinta o, en el peor de los casos, agrave la situación.

Es así que el laurel se presenta como una excelente opción para erradicar este problema de raíz. Lo mejor de todo es que no cuesta caro y puedes conseguirlo en cualquier supermercado cercano a tu domicilio. Cuando sepas por qué esta planta es sumamente recomendada, no dudarás poner en práctica este método casero.

El uso constante y una mala limpieza provoca el mal olor en los microondas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué funciona el laurel en el microondas

Según la información compartida por Cocina Fácil , esta planta presenta propiedades antisépticas y antifúngicas. Entonces, cuando se calienta el laurel en el interior del microondas, se liberan aceites esenciales aromáticas.

De esa manera, permite desaparecer los malos olores que se impregnan en tu electrodoméstico y los hongos que se acumulan.

Esta planta es sumamente recomendada por los expertos en limpieza del hogar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo desaparecer los malos olores en microondas usando las hojas de laurel

Como te indiqué anteriormente, las hojas de laurel no suelen ser costosas y puedes conseguirlas en el punto más cercano a tu hogar. Además, el proceso suele ser más fácil de lo que imaginas, ya que no realizarás esfuerzo alguno.

Para ello, necesitarás entre 5 a 6 hojas de laurel, un bol, 300 ml de agua y, si quieres mejores resultados, limón para otorgar un aroma más agradable a este método. A continuación, te presentaré el procedimiento:

Retira los restos de comida visibles con la ayuda de un trapo.

Coloca las hojas de laurel en un bol con agua.

Introduce este recipiente al microondas y programa este electrodoméstico en un máximo de 5 minutos.

Cuando se cumpla el tiempo, deja reposar el bol por otros 10 minutos.

Finalizado los minutos extra, retira el recipiente con cuidado y, como último paso, pasa un paño seco.

Con esta recomendación brindada, quedará en el olvido los malos olores impregnados en tu microondas. Eso sí, tienes que tomar precauciones para que este problema no se vuelva a repetir, tales como tapar siempre tus platos y ventilar tu equipo después de que lo uses.

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