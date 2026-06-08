La mayoría de personas compran el limón para obtener su zumo, ya que dicho líquido es clave para la preparación de ensaladas y otro tipos de platos. Después de eso, suelen desechar la cáscara sin considerar que presenta propiedades beneficiosas para el cuidado del hogar. Te comentaré que los expertos en trucos caseros han recomendado colocar la piel de este cítrico en el interior del microondas. ¿Por qué se recomienda y para qué sirve? La respuesta podrás adquirirla en los siguientes párrafos.

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Posiblemente seas una persona que usa seguidamente su microondas para calentar su comida. Entonces, esto conlleva a que le realices una limpieza adecuada.

No todos los individuos que cuentan con este electrodoméstico en sus cocinas tienen este hábito, debido a la falta de tiempo o tienen otras prioridades; sin embargo, no limpiarlo frecuentemente ocasiona que los malos olores se adhieran y las manchas sean más difíciles de desprender.

Si bien los productos químicos pueden erradicar estos problemas, suelen ser costosos o debes acudir a los centros comerciale para comprarlos, lo que te quita más tiempo de lo que imaginas. Es por esta situación que el limón se presenta como una opción ideal.

La mayoría de personas opta por desechar las cáscaras de limón creyendo que son inservibles. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por qué el limón es recomendado para limpiar el interior del microondas

Te mencionaré que el zumo y la cáscara de limón contienen una gran cantidad de ácido cítrico. Este componente es ideal para despegar los restos de comida o grasa que se impregnan en las paredes o la base de este electrodoméstico .

No sería lo único, ya que este ácido junto a otros componentes del limón tienen el poder de eliminar la vida de ciertas bacterias responsables de los malos olores que se adhieren en este aparato electrónico . Es más, evitan la proliferación de estos microorganismos.

Aplicando este truco casero mantendrá tu microondas más limpio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo colocar correctamente las cáscaras de limón en el interior del microondas

En caso no realices una limpieza seguida a tu microondas, entonces deberás aplicar este truco casero, ya que será efectivo y te ahorrará una buena cantidad de dinero.

Para esta ocasión, necesitarás las cáscaras de dos limones, un cuenco de madera y media taza de agua. Como notarás, el ingrediente y los utensilios puedes conseguirlos en tu propio hogar o, en el peor de los casos, comprar en tu tienda más cercana.

Con lo señalado, presta atención al procedimiento que deberás ejecutar para que obtengas buenos resultados, según lo recomendado por el experto en limpieza Scott Schrader:

Insertas las cáscaras en el interior del cuenco. Añades la media taza de agua al cuenco. Colocas el cuenco en el interior de tu microondas. Configuras tu microondas con un tiempo de 3 a 5 minutos. Esperas por un máximo de dos minutos para que el vapor del agua cumpla con su función. Retiras el cuenco del microondas. Con la ayuda de un papel de cocina o trapo de tela suave limpias las paredes.

Siguiendo este procedimiento, notarás que la suciedad y las manchas impregnadas en el microondas se retirarán con suma facilidad; además, los malos olores desaparecerán.

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