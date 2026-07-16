El baño es uno de los espacios del hogar donde se acumula rápidamente la humedad, provocando que las juntas de los azulejos obtengan un color negro, como si estuvieran descuidadas. Quizás hayas intentado limpiarlas, pero no has obtenido los resultados esperados; sin embargo, devolverles su blancura original es sencillo. En esta nota informativa, te revelaré los trucos caseros más prácticos y rápidos para eliminar dicha suciedad sin dañar tus superficies.

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¿Algunas vez te has preguntado para qué sirve realmente las juntas de silicona? Posiblemente mantengas esta duda hasta el momento, pero ahora te explicaré por qué realmente es importante.

Puede parecer un simple diseño para brindar una mejorar apariencia a los azulejos, pero realmente no se trata de ello. En realidad, absorbe los movimientos estructurales, compensa pequeñas diferencias de tamaño entre piezas y facilita la correcta evaporación de la humedad, así lo explica el portal Cortag .

Pese a la excelente función, con el pasar del tiempo estas líneas toman un color negro que suele opacar el diseño estético. Aunque algunos usan lejía u otros productos químicos, no son ideales para desaparecer este problema.

La aparición de estas manchas negras en las uniones de los azulejos se debe a la suciedad, moho y humedad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué las juntas de los azulejos se vuelven negras

Distintos expertos en el cuidado del hogar coinciden que esta apariencia negra en las juntas de los azulejos se debe a la combinación de humedad, suciedad y crecimientos de moho u otros hongos.

La poca ventilación en el baño —y también en la cocina— retiene la humedad y retrasa el secado de las juntas, lo que sumado al agua acumulada tras la ducha y la falta de aseo, permite que se impregne la suciedad y acelera la propagación de moho.

Qué métodos son efectivos para blanquear las juntas de los azulejos

A continuación, te brindaré algunas opciones que pueden ayudarte a desaparecer este problema por un buen tiempo. A comparación de los productos químicos, estos métodos son económicos y fáciles de aplicar. Presta atención.

Bicarbonato de sodio y vinagre

Cuando combinas ambos ingredientes, que funcionan como limpiador natural y desinfectante, creas una pasta casera. Necesitarás tres partes iguales de cada elemento y mezclarlas; logrado ello, la aplicas en las juntas por 15 minutos, frotas con un cepillo dental usado y limpias con agua.

Peróxido de hidrógeno

El agua oxigenada también funciona como un buen blanqueador y desinfectante. Si lo tienes en mano, vierte el líquido en las juntas de tu baño y déjalo actuar durante 10 minutos. Paso seguido, frotas con la ayuda de un cepillo y enjuagas.

El agua oxigenada es sumamente recomendada por los expertos en limpieza para desaparecer las manchas negras en las juntas de los azulejos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Limpiador a vapor

Este método destaca por su alta eficacia al desinfectar las uniones de los azulejos. Sucede que el calor penetra en sus poros para eliminar bacterias y suciedad acumulada. Si bien parece más complejo a comparación de otras, es sumamente recomendada.

Limón

El ácido cítrico de este alimento es ideal para desaparecer las manchas de cal y moho. Para ello, toma un parte del limón y frótala sobre las juntas. Cumplido con este proceso, enjuagas las juntas y listo.

Ten en cuenta que este problema puede aparecer en caso no realices una constante limpieza de tu baño. Por esa razón, debes asearlo con frecuencia, especialmente en las juntas de los azulejos.

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