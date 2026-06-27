La tiza es un pequeño objeto usado mayoritariamente en los salones de clase, pues se utiliza en la pizarra para brindar enseñanzas a los alumnos; sin embargo, no sería su única utilidad. Los expertos en el cuidado del hogar han recomendado colocar este artículo en el interior de las cajas de ropa o en el armario. ¿Cuál es la razón? La respuesta del truco casero te lo brindaré a continuación.

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El armario es el espacio adecuado para que guardes tus distintas prendas de una manera organizada. En un principio, imaginarás que tu ropa no puede resultar dañada, ya que está bien resguardada, pero la realidad es distinta.

Es posible que la humedad pueda adherirse a este mueble cerrado cuando menos lo esperas, especialmente si tu habitación no tiene una ventilación adecuada. De esa manera, tu ropa quedaría impregnada de malos olores o estarían cubiertas de moho.

Dicha situación lo puedes evitar usando un par de tizas. Esta arcilla que presenta distintos colores funcionan como absorbentes naturales debido a su componente de carbonato de calcio, logrando que tus prendas se mantengan en buen estado.

La tiza es un artículo usado frecuentemente por los profesores para enseñar a sus alumnos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo usar la tiza para cuidar tu ropa dentro del armario

Este truco será más sencillo de lo que pareces, pues te tomará menos de un minuto en realizarlo. Para ello, necesitarás contar con, al menos, cinco tizas; estos artículos puedes conseguirlos en librerías a bajo costo.

Cuando lo tengas en mano, sólo tienes que distribuirlos en los distintos compartimentos de tu armario; no es necesario que estén a la vista. De esa manera, permitirás que las tizas absorban la humedad y, en el mejor de los casos, los malos olores no se impregnen en tus prendas.

Te aconsejo que el reemplazo de estos pequeños objetos debes realizarlo cada mes, aunque dicho cambio puedes adelantarlo si detectas cualquier señal de deterioro en este material.

La tiza es calificado como un absorbente natural de la humedad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Las tizas pueden manchar la ropa?

Existe la posibilidad de que las tizas manchen tus prendes si tienen contacto directo; por esa razón, los especialistas aconsejan en colocarla en zonas lejanas a las prendas o el interior de mallas para evitar esta incomodidad.

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