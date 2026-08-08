¿Qué tan buena es tu agilidad mental bajo presión? Eso puedes descubrirlo con este reto matemático que parece ser simple, pero la mayoría de participantes suele fallar en el resultado final. Es una excelente ocasión para que midas el nivel de tu razonamiento y rapidez. ¿Estás listo para intentarlo en tan solo 10 segundos? La clave está en seguir el correcto orden de las operaciones.

¿Eres capaz de hallar la solución de este ejercicio de matemáticas?

La concentración será importante para resuelvas el siguiente ejercicio de matemáticas: 40−(12+8)÷4×3. También puedes ponerte a prueba con tus amigos o familiares; de esa manera, descubrirás quién es más rápido resolviendo. ¡Te deseo buena suerte!

Es una excelente prueba que medirá tus conocimientos matemáticos. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¡El tiempo se terminó! En caso estés dudando de la respuesta o los segundos se te agotaron, te revelaré cómo debiste resolver esta ecuación numérica. Era necesarios que apliques la regla PEMDAS, la cual te indica el orden para desarrollar operaciones matemáticas: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Primero, se resuelve los dígitos entre paréntesis: (12+8)=20.

Acto seguido, desarrollas la división: 20/4=5.

Continúas con la multiplicación: 5x3=15

Finalmente restas 40-15, el cual te da como resultado final 25.

Seguramente fallaste al desarrollar este problema porque iniciaste con la multiplicación. Como te mencioné anteriormente, toda operación combinada necesita ser desarrollada bajo PEMDAS.

¿Acertaste con la respuesta de este ejercicio de matemáticas? (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado correcto es 25

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

¿Los retos matemáticos funcionan para todas las edades?

Los ejercicios de matemáticas son aptos para todas las edades, pero deben adaptarse al desarrollo y los conocimientos previos. Por ejemplo, en educación inicial se debe aplicar apoyos como modelado, pensamiento en voz alta, representaciones y división de la tarea en pasos. En la etapa adulta ya se puede aumentar la dificultad.

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