Los retos matemáticos son opciones ideales para aprovechar esos ratos aburridos y poner a prueba tu agilidad mental. Para esta ocasión, quiero enseñarte un ejercicio que parece sencillo de solucionar, pero muchos se equivocan por ser apresurados o cometen un pequeño despiste durante el desarrollo. ¿Estás listo para resolver esta ecuación numérica en cuestión de 10 segundos? La clave para conseguir la victoria es aplicar la regla PEMDAS.

¿Te sientes capaz de hallar la solución de este ejercicio de matemáticas?

Lo importante es que estés concentrado durante el desarrollo del siguiente ejercicio: (18+6)÷3×2−5. No tienes por qué divertirte solo; también puedes retar a tus amigos y familiares para descubrir quién es más rápido resolviendo. ¡Mucha suerte!

Mira con atención este ejercicio de matemáticas para que logres resolverlo correctamente. (Crédito: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¿Cómo te fue? En caso consideres que el tiempo te quedó muy corto, la clave para ganar está en aplicar la regla PEMDAS, el cual te indica el proceso para desarrollar una ecuación: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones, Divisiones, Adiciones y Sustracciones.

Primero debiste resolver la suma entre paréntesis. Entonces, 18+6 es 24.

Después desarrollas 24/3, el cual da como resultado 8.

Sigues con la multiplicación: 8x2=16.

Finalmente, solo restas los últimos dígitos: 16-5=11.

Hay participantes que fallan en el desarrollo de ejercicio por creer que se inicia con la multiplicación (3x2). En realidad, se comienza con los dígitos entre paréntesis y después se realizan las siguientes operaciones de izquierda a derecha.

Esta es la manera correcta de desarrollar este ejercicio de matemáticas. (Crédito: MAG El Comercio)

Por tanto, el resultado correcto es 11

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

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