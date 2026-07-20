Habitualmente, los cristales del hogar se suelen manchar con facilidad, ya sea por el polvo o las propias huellas dactilares. Aunque existen productos químicos capaces de relucir estos espacios, suelen ser costosos o no te brindan los resultados que esperas. En su lugar, hay productos naturales que los tienes al alcance de tus manos con el mismo fin, tal como el vinagre. ¿Por qué es sumamente recomendado? En este artículo sabrás la respuesta de este truco casero .

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Para qué sirve limpiar los cristales del hogar con vinagre

Tu propósito al limpiar los cristales es que obtengan una apariencia reluciente. Si bien el vinagre cumple con ello, también otorga otros beneficios. Recuerda que estos espacios también acumulan microorganismos que pueden perjudicarte con solo tocar el vidrio.

Por esa razón, este líquido transparente cuenta con propiedades antibacterianas, antisépticas y antifúngicas, pero eso no es lo único; su fuerte olor y ácido acético ahuyenta a cualquier insecto.

El vinagre no solo te ayuda a limpiar; también logra desinfectar y ahuyentar insectos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo limpiar correctamente los cristales con vinagre

En realidad, es un proceso sumamente sencillo, pero existe un solo inconveniente: pueden quedar marcas en los cristales. Esta situación suele ocurrir cuando el procedimiento no lo realizas de manera adecuada.

Si quieres ahorrarte minutos y molestias, toma en cuenta los pasos que te revelaré para que realices correctamente este método de limpieza. Para esta ocasión necesitarás el vinagre, agua, un recipiente y un frasco atomizador.

De contar con todos estos artículos, sigue las siguientes instrucciones:

Mezcla el agua y el vinagre en partes iguales en el recipiente; puede ser un bowl. Con la ayuda de una cuchara, intenta combinarla por varios segundos. Vierte la concentración en el frasco atomizador y agita el envase. Pulveriza la mezcla sobre los cristales. Con un trapo de microfibra limpia la superficie para evitar la presencia de manchas.

El pulverizador también será clave para que esta mezcla se esparza de manera uniforme. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Siguiendo estos pasos, lograrás que estas zonas de tu hogar tengan un brillo más llamativo y libre de manchas. Como te habrás percatado, se trata de un procedimiento fácil de realizar, pero los resultados son más que increíbles.

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