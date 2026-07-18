Muchas veces, los mejores aliados para lograr que el hogar esté impecable se encuentran en la cocina. Recientemente, los expertos en limpieza han recomendado con total certeza la mezcla de cáscaras de ajo con vinagre blanco. ¿Para qué sirve y dónde se debe aplicar? La respuesta de este truco casero podrás descubrirlo en los siguientes párrafos.

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Habitualmente, las cáscaras de ajo son desechadas a la basura; sin embargo, se trata de una mala práctica, ya que se está desperdiciando sus propiedades. Distintos especialistas en el cuidado del hogar enfatizan que dicha corteza es sumamente esencial.

En el caso del vinagre blanco, es un líquido muy conocido por su eficacia. Al ser combinado con otros ingredientes, se suele crear un compuesto natural para desaparecer los problemas cotidianos en la vivienda.

Por qué se recomienda mezclar cáscaras de ajo con vinagre blanco

El vinagre blanco se caracteriza por ser un excelente desinfectante; es decir, elimina bacterias y neutraliza olores desagradables. Por su parte, las cáscaras de ajo tienen compuestos sulfurosos con efecto antifúngico y repelente, ideal para ahuyentar insectos.

Habitualmente, las cáscaras de ajo son desechadas por cientos de familias sin tener en cuenta que pueden ser útiles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo preparar la mezcla de cáscaras de ajo con vinagre blanco

Si te habrás dado cuenta, son ingredientes sencillos de conseguir y no representan un costo elevado. Es más, el proceso para realizar esta mezcla es más sencilla de lo que imaginas, ya que te tomará un par de minutos, pero quedarás fascinado con los resultados.

Para esta ocasión, necesitarás entre 3 a 4 cáscaras de ajo limpias, vinagre blanco, un frasco de vidrio y un atomizador. De tener los elementos indicados, presta atención a los pasos señalados:

Coloca las cáscaras de ajo en el interior del frasco de vidrio. Vierte una taza de vinagre blanco en el recipiente. Ciérralo adecuadamente y déjalo reposar por un día en un lugar fresco. Cumplida las 24 horas, cuele la concentración y guárdalo en el atomizador.

La mezcla debe ser vertida en un atomizador para poder usarla. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Dónde aplicar la mezcla de cáscaras de ajo y vinagre blanco

Esta concentración natural te puede servir para eliminar la grasa, desinfectar y desaparecer los malos olores de tu cocina; ahuyentar mosquitos, hormigas y cucarachas; y proteger tus plantas de los hongos y plagas.

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