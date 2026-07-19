Un simple hábito está ganando popularidad en las casas debido a su eficacia para resolver un problema muy común en la cocina. Sucede que los expertos en el cuidado del hogar recomiendan totalmente colocar una esponja seca dentro del cajón de los cubiertos. ¿Realmente para qué sirve? La respuesta de este truco casero podrás conocerlo hoy en los siguientes párrafos.

TE PUEDE INTERESAR Usar papel aluminio para envolver la billetera: para qué sirve y cómo aplicarlo

Existe una costumbre bien marcada que seguramente tú también lo realizas: lavas tus cubiertos y lo guardas inmediatamente en este espacio sin secarlas correctamente. Tienes la creencia que secarán en cuestión de minutos, pero se trata de una mala práctica.

La humedad se hace presente en ese espacio, logrando que tu cubertería presente manchas, marcas de óxido o, en el peor de los casos, emane un olor no tan agradable.

Estas esponjas habitualmente se usan para lavar los platos y cubiertos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Para qué sirve colocar una esponja seca en el cajón de cubiertos

Según lo expertos en limpieza del hogar, al momento que guardas una esponja seca en el espacio donde almacenas tus cubiertos, cumple la función de retener parte de la humedad, ayudando a evitar la acumulación de bacterias y hongos.

Aunque esta simple acción no reemplaza a la ventilación de adecuada, funciona como un apoyo para reducir el vapor de agua en el interior del cajón, sobre todo en cocinas que están propensas a acumular condensación.

De esta manera tienen que realizar este proceso. Es demasiado fácil. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo hacer correctamente este truco casero

Para esta ocasión, solo bastará que tengas en manos una esponja nueva y seca. Este artículo no suele ser muy costoso y podrás adquirirlo en cualquier bodega cercana a tu domicilio.

El proceso será más fácil de lo que imaginas, pero es necesario realizarlo eficazmente. Presta atención a las siguientes recomendaciones:

Coloca la esponja en un rincón del cajón donde no ocupe mucho espacio o interfiera en la organización de tu cubertería.

Revisa cada cierto tiempo para detectar si acumuló la humedad necesaria.

Reemplázala cuando comience a deteriorarse.

Como notaste, se trata de un método que no te tomará más de un minuto, pero ofrece buenos resultados. Pese a ello, es aconsejable que seques tus cubiertos correctamente antes de guardarlos; de esa manera, permites que su apariencia siga reluciente por más tiempo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!