Un artículo que está siendo muy recomendado por los expertos en el cuidado del hogar es el papel aluminio. Esta lámina puede usarse para distintas situaciones, tales como envolver alimentos, limpiar planchas, afilar tijeras, entre otras opciones; sin embargo, recientemente han sugerido colocar este material en forma de bola dentro de la nevera, específicamente en el freezer. ¿A qué se debe? La razón de este truco casero podrás conocerla en los siguientes párrafos.

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Actualmente, el papel aluminio no suele ser usado por las familias, pues lo consideran irrelevante en el día a día; sin embargo, es una percepción errónea, ya que es capaz de solucionar pequeños problemas en cuestión de segundos.

En el caso de la nevera, se presenta como un excelente aliado, ya que su uso estratégico en el freezer te brinda la posibilidad de reducir el mantenimiento constante.

El papel aluminio suele solucionar distintos problemas cotidianos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para qué sirve una bola de papel aluminio en el freezer de la nevera

Los especialistas en el cuidado del hogar recomiendan colocar un papel de aluminio en el interior del freezer debido a su alta conductividad térmica; entonces, permite que este espacio de la refrigeradora se enfríe rápidamente.

No es lo único, ya que existen probabilidades de que se logre la poca aparición de escarcha y hielo en este compartimiento del electrodoméstico. Con este simple artículo, permites que la nevera siga cumpliendo con un excelente funcionamiento.

Principalmente, la bola de aluminio mejora la conductividad térmica del freezer. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo colocar correctamente el papel aluminio en el freezer

Para comprobar su eficacia, es necesario realizarlo correctamente. No basta con solo colocarlo; existen puntos estratégicos para que el papel aluminio cumpla con su función. A continuación, te brindaré una serie de pasos que debes replicar en tu nevera:

Toma un pedazo de papel aluminio y forma una bola compacta. Colócala en un punto donde no interfiera con los alimentos ni la circulación del aire frío. Evita situarla cerca a componentes eléctricos o mecanismos internos del freezer. Retírala cuando identifiques que esté sucia o rota.

Ten en cuenta que se trata de un truco casero que te brinda beneficios limitados. En caso detectes que persiste la acumulación de hielo o la función de congelar no mejora al insertar la bola de papel aluminio, es necesario contactarse con el servicio técnico.

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