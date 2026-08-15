Viajar en transporte público durante el verano puede convertirse en una experiencia agotadora para millones de estadounidenses, especialmente cuando las temperaturas en estaciones y andenes superan los 100 °F. Ante esta situación, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), junto con el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, anunció una propuesta para disminuir el calor extremo en parte del metro de Nueva York y aprovechar esa energía para apoyar a edificios públicos cercanos. A continuación, te explicamos qué contempla el proyecto, qué estaciones podrían incluirse y todo lo que se sabe hasta ahora.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla junto al director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Janno Lieber, durante una conferencia de prensa en la estación de metro Chambers Street (líneas J/Z) de Nueva York, el 10 de agosto de 2026 (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

ANUNCIAN PLAN PARA REDUCIR LAS ALTAS TEMPERATURAS EN EL METRO DE NUEVA YORK

La MTA, el alcalde Mamdani y la gobernadora Hochul anunciaron un estudio de viabilidad para instalar una red de energía térmica que reduzca el calor extremo en andenes del metro del Bajo Manhattan y reutilice ese calor para calefaccionar edificios municipales en invierno. Aunque no es todavía una obra aprobada, el estudio determinará si el proyecto puede construirse y cuánto enfriamiento y ahorro energético generaría, publicó el sitio web de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York.

El plan consiste en estudiar una Thermal Energy Network (TEN), o red de energía térmica. La tecnología buscaría:

Extraer el calor acumulado en los andenes con sistemas de enfriamiento radiante.

Transportarlo por tuberías hacia perforaciones geotérmicas bajo tierra.

Almacenar ese calor durante los meses cálidos.

Recuperarlo y distribuirlo en invierno para calentar inmuebles municipales cercanos.

La propuesta intenta resolver dos problemas con una misma infraestructura: hacer más soportable la espera del tren durante olas de calor y aprovechar una fuente de energía que hoy se desperdicia.

¿Cuáles serían las estaciones involucradas?

El proyecto sería la primera red de energía térmica instalada en un sistema de transporte público de Estados Unidos. La primera fase de estudio estará centrada en el complejo formado por:

Estación Líneas Brooklyn Bridge–City Hall 4, 5 y 6 Chambers Street J y Z

La estación Brooklyn Bridge-City Hall 4/5/6 es una de las más calurosas del sistema de metro, con temperaturas promedio que alcanzan o superan los 96 grados Fahrenheit durante los meses de verano. Si bien la MTA prioriza un servicio confiable a corto plazo para que los usuarios utilicen trenes con aire acondicionado y pasen menos tiempo en los andenes, este estudio ayudará a identificar maneras de reducir el calor, mejorar la comodidad de los pasajeros y mitigar los problemas relacionados con el calor que pueden provocar retrasos en el servicio.

La revitalización de la estación Chambers Street J/Z, que incluye la reconstrucción de estructuras, la sustitución de baldosas, la modernización de las escaleras y la restauración completa de la estación, se financia mediante tarifas por congestión. Este proyecto ofrece a la MTA y a la ciudad una oportunidad única para estudiar las redes de transporte público como herramienta para refrigerar los andenes del metro, aprovechando el calor residual de los edificios municipales cercanos durante el invierno y reduciendo así los costes energéticos a largo plazo.

Edificios que podrían recibir el calor

La red evaluaría si el exceso de energía puede utilizarse en edificios municipales del área, entre ellos:

City Hall.

David N. Dinkins Manhattan Municipal Building.

Tweed Courthouse.

Surrogate’s Court.

La idea es que, en vez de expulsar el calor del metro al exterior, se pueda almacenarlo y usarlo como calefacción en meses fríos.

Fechas y financiamiento

El estudio se llevará a cabo en colaboración con el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS), la Oficina de Justicia Climática y Ambiental de la Alcaldía, la Oficina del Vicealcalde de Operaciones y la MTA.

Se prevé que el contrato para el estudio de viabilidad se adjudique este otoño. Una vez confirmada la viabilidad geotérmica, el diseño comenzará a principios de 2027. Tendría un costo estimado de US$800,000 y se financiaría con ingresos de la tarifa de congestión, publicó Bronx News12.

Por ahora, no hay contrato de construcción, calendario de obras ni garantía de que la red se instale. Si el análisis concluye que el proyecto es viable, las autoridades podrían avanzar a una fase posterior de diseño y financiamiento.

Nueva York estudia usar energía geotérmica para enfriar el subway y calentar edificios (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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