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Resumen

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Mario Guzmán)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Mario Guzmán)
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que “una visa no define a una persona” en referencia al caso de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a quien el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

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