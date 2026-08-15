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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén el 15 de junio de 2026, tras el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén el 15 de junio de 2026, tras el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN).
Por Agencia EFE

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este sábado al grupo chií Hezbolá de violar el alto el fuego en el Líbano hiriendo de gravedad a tres de sus soldados, y agregó que “en represalia” atacaron el “cuartel general” que había ordenado la agresión y que contaba con civiles en su interior.

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