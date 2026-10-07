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Resumen

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La tormenta tropical Simón que se formó en el Pacífico mexicano, mientras se aproxima a las costas del occidente de México, el 7 de octubre de 2026. (NOAA / EFE)
La tormenta tropical Simón que se formó en el Pacífico mexicano, mientras se aproxima a las costas del occidente de México, el 7 de octubre de 2026. (NOAA / EFE)
/ NOAA
Por Agencia EFE

La tormenta tropical Simón se formó este miércoles en el Pacífico mexicano, mientras se aproxima a las costas del occidente de México, con la amenaza de convertirse en huracán desde el viernes y generar efectos directos hacia el fin de semana.

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