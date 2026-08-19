Por Redacción EC

El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas, ya sea para comenzar la mañana, mantenerse activos durante la jornada o simplemente disfrutar de su sabor. Aunque suele relacionarse principalmente con sus efectos estimulantes, esta bebida también ha despertado el interés de especialistas por su posible vínculo con la salud cardiovascular. En esta línea, un cardiólogo ha destacado que el consumo habitual de café podría estar relacionado con determinados efectos beneficiosos para el organismo, incluyendo una menor presencia de algunos factores asociados al riesgo cardiovascular. Sin embargo, estos posibles beneficios dependen de la frecuencia y de la manera en que se incorpora la bebida a la alimentación. La evidencia disponible ha generado interés entre quienes acostumbran beber café con regularidad, aunque sus efectos no deben interpretarse como una garantía de protección frente a enfermedades. Además, la cantidad consumida y los ingredientes añadidos, como azúcar o crema, también pueden modificar su impacto. Por ello, conocer qué dice la evidencia sobre el café y el corazón puede ayudar a entender qué ocurre realmente cuando esta bebida se consume de manera frecuente y cuáles serían sus posibles efectos a largo plazo.