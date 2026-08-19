El chocolate forma parte de la alimentación de muchas personas y suele estar presente en postres, meriendas o pequeños antojos. Sin embargo, más allá de su sabor, algunas presentaciones de este alimento contienen sustancias que han sido objeto de estudio por sus posibles efectos sobre la salud. El interés científico se ha concentrado principalmente en el cacao, debido a la presencia de flavonoides y otros compuestos con propiedades antioxidantes. Estas sustancias podrían favorecer determinadas funciones del organismo, especialmente cuando el chocolate elegido posee una alta proporción de cacao y un bajo contenido de azúcares añadidos. Diversos especialistas han evaluado su posible relación con la salud cardiovascular y otros procesos del cuerpo. No obstante, sus características nutricionales pueden variar considerablemente según el tipo de chocolate, por lo que no todos los productos disponibles en el mercado ofrecen los mismos beneficios. Por ello, incluir chocolate dentro de una alimentación equilibrada dependerá tanto de la cantidad consumida como de la variedad escogida. Conocer qué contiene realmente este producto permite entender mejor qué efectos podría generar en el organismo cuando forma parte de la dieta habitual.

Esto es lo que pasa en tu cuerpo si comes chocolate todos los días

En relación a esta información, podemos también compartir lo que la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard viene a revelar sobre dicho alimento con alto contenido de cacao, destacando que ingerir el negro sin leche, “puede estar asociado con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2″.

“Para quienes aman el chocolate, esto les recuerda que tomar pequeñas decisiones, como elegir chocolate negro en lugar de chocolate con leche, puede tener un impacto positivo en su salud”, refiere Binkai Liu, autor principal de la investigación, haciendo hincapié en que la elección del tipo consumido, resultará primordial para obtener el impacto positivo deseado.

Cabe resaltar, que asimismo, los flavonoides como sustancias ricas en antioxidantes, pueden terminar por ayudarte a reducir el riesgo de contraer algunas enfermedades crónicas, y mejorar incluso tu estado de ánimo y la cognición.

¿Cómo sacarle provecho a los beneficios del chocolate?

Tomando en consideración las propiedades del chocolate, el National Institutes of Health (NIH) brinda las siguientes recomendaciones para que logres sacarle el máximo provecho, y tu cuerpo reciba todo el hierro posible:

Observa sus calorías totales.

Elige el chocolate más amargo.

Evita el chocolate blanco y con leche ya que contienen poco o nada de cacao.

Prepárate chocolate caliente con cacao sin azúcar, agua o leche descremada y poco dulce agregado.

Beneficios asociados al consumo de chocolates

Aumento de la producción de dopamina y serotonina

Estímulo del metabolismo

Mejora de la digestión

Aumento de energía y resistencia

Estímulo de funciones cognitivas

Mejora de la función cardiovascular

Reducción del colesterol malo

Favorece a la salud de la piel

Reducción de la presión arterial

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