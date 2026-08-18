La tarde del domingo 16 de agosto, el cielo cambió de manera repentina en distintos sectores de Lima y las lluvias comenzaron a ganar intensidad. En la zona sur, el agua acumulada provocó aniegos, inundó calles y generó problemas en algunos sistemas de desagüe. El tránsito también se vio afectado, mientras conductores y peatones intentaban avanzar por vías complicadas. La escena dejó en evidencia la vulnerabilidad de varios sectores frente a precipitaciones poco habituales. Durante varias horas, la lluvia alteró la rutina de numerosos vecinos.

El episodio ocurrió mientras la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal comenzaba a modificar las condiciones atmosféricas sobre el país. Aunque el mayor impacto del fenómeno estaba previsto para zonas de la sierra centro y sur, el Senamhi había advertido que el incremento de humedad y la configuración de los vientos podían favorecer lluvias en la costa. Lima terminó sintiendo parte de esos efectos durante la jornada dominical. Las precipitaciones volvieron a poner en alerta a los sectores más expuestos. Las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas condiciones adversas.

Conoce más sobre la DANA Aníbal que viene afectando al Perú en la alteración de los climas en todas las regiones

La DANA, sigla de Depresión Aislada en Niveles Altos, es un sistema atmosférico que aparece cuando una masa de aire frío queda separada en las capas superiores de la atmósfera. Al encontrarse con aire más cálido y húmedo en niveles inferiores, puede alterar la estabilidad del ambiente y favorecer la formación de precipitaciones. Estas condiciones pueden dar paso a distintos fenómenos según la zona y la altura. Así, pueden registrarse lluvias, granizo, aguanieve o incluso nieve. Su comportamiento depende de la interacción entre las masas de aire y las condiciones particulares de cada región.

En el caso de la DANA Aníbal, el sistema se encuentra sobre el océano Pacífico, cerca del norte de Chile. Su ubicación y proximidad al territorio peruano influyen en la configuración atmosférica de varias regiones del país. Los principales efectos están asociados a la sierra centro y sur, donde existe mayor probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, las condiciones de humedad y viento también pueden favorecer cambios en otras zonas. El fenómeno mantiene así la atención de los especialistas mientras continúa su desplazamiento y evolución.

Consecuencias de la DANA Aníbal en nuestro territorio que viene influyendo en la configuración atmosférica

Entre el 16 y el 18 de agosto, el Senamhi había pronosticado precipitaciones de distinta intensidad en sectores de la sierra centro y sur. En las localidades ubicadas por encima de los 2,600 metros sobre el nivel del mar, el escenario podía estar acompañado de granizo y tormentas eléctricas. Mientras avanzaban las horas, las condiciones atmosféricas mantenían bajo vigilancia a las zonas altoandinas. En los territorios de mayor altitud, las previsiones apuntaban incluso a la presencia de nieve. El panorama climático exigía especial atención en las regiones expuestas.

Por encima de los 4,000 metros, la nieve sería el principal fenómeno previsto, mientras que en otros sectores podían aparecer aguanieve, granizo y lluvias. A este escenario se sumaba un incremento de los vientos y temperaturas más bajas durante las noches. David Pareja, director de la Escuela Profesional de Geofísica de la UNMSM, explicó que la altitud será un factor decisivo para determinar el tipo de precipitación. En las zonas más elevadas podrían registrarse precipitaciones sólidas, mientras que a menor altura serían más probables las granizadas y tormentas eléctricas. La sierra afronta así una jornada marcada por la variabilidad y la vigilancia meteorológica.

¿Cómo viene afectando a Lima, Lima Sur y en la zona sierra de nuestro país por lo que se alerta a la población?

La lluvia que sorprendió a Lima durante el domingo no puede atribuirse únicamente a la DANA Aníbal, aunque el fenómeno formó parte del escenario atmosférico de esos días. Según el Senamhi, los vientos en niveles bajos favorecieron el ingreso y concentración de humedad hacia la costa, mientras los vientos del sur alcanzaron una intensidad mayor a la habitual. La combinación de estos factores permitió la formación de nubes bajas y precipitaciones en distintos sectores. Lima Sur fue la zona más afectada, especialmente Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, donde se reportaron aniegos y dificultades para circular. En Villa María del Triunfo se registraron hasta 7,2 milímetros de lluvia, mientras Chorrillos alcanzó 2,3 milímetros.

El agua acumulada complicó calles, viviendas y sistemas de desagüe, además de generar problemas en el transporte público y obligar a trasladar las clases a la modalidad virtual en las zonas afectadas. El Senamhi mantiene su vigilancia sobre la costa hasta el 19 de agosto y advierte que todavía podrían presentarse lluvias, principalmente en Lima Sur. Mientras tanto, en la sierra centro y sur el escenario es diferente, con posibilidad de nieve, granizo, aguanieve y tormentas eléctricas en zonas de gran altitud. Por encima de los 4.000 metros, las precipitaciones podrían afectar carreteras y dificultar el tránsito en puntos como Ticlio. La actividad agrícola también permanece expuesta, pues el granizo y el descenso de temperaturas pueden ocasionar daños en cultivos y generar estrés en animales.

Las preguntas que se hace todo el Perú: ¿Cuándo terminará la DANA Aníbal y qué debemos hacer mientras dure?

El pronóstico inicial del Senamhi situaba la influencia de la DANA Aníbal entre el 16 y el 18 de agosto, pero sus efectos sobre la costa podrían extenderse algunos días más. En Lima, las condiciones atmosféricas todavía podrían favorecer la presencia de precipitaciones durante este martes 19. Aunque se espera que la intensidad disminuya progresivamente, algunas zonas podrían continuar registrando lluvias. El escenario mantiene especial atención en los sectores más vulnerables de la capital. Las autoridades permanecen pendientes de la evolución del sistema meteorológico.

Ante esta situación, el Senamhi recomienda seguir únicamente los reportes difundidos a través de sus canales oficiales. La vigilancia resulta especialmente importante en los lugares donde las precipitaciones pueden provocar acumulación de agua y aniegos. También existe preocupación por posibles dificultades en las vías de comunicación y un eventual incremento del riesgo de inundaciones. Por ello, las condiciones del tiempo deberán ser monitoreadas durante las próximas horas. La prevención y la información oportuna serán claves mientras persista la posibilidad de nuevas lluvias.