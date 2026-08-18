Por Christian Gambini

La tarde del domingo 16 de agosto, el cielo cambió de manera repentina en distintos sectores de Lima y las lluvias comenzaron a ganar intensidad. En la zona sur, el agua acumulada provocó aniegos, inundó calles y generó problemas en algunos sistemas de desagüe. El tránsito también se vio afectado, mientras conductores y peatones intentaban avanzar por vías complicadas. La escena dejó en evidencia la vulnerabilidad de varios sectores frente a precipitaciones poco habituales. Durante varias horas, la lluvia alteró la rutina de numerosos vecinos.