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Nuevo sistema de pasaportes sin cita operará desde el lunes 1 de junio. Foto: Andina
Nuevo sistema de pasaportes sin cita operará desde el lunes 1 de junio. Foto: Andina
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La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, a partir de este lunes 1 de junio, se iniciará la atención para el trámite de pasaporte electrónico sin necesidad de la clásica cita virtual previa.

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