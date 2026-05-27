La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, a partir de este lunes 1 de junio, se iniciará la atención para el trámite de pasaporte electrónico sin necesidad de la clásica cita virtual previa.

Desde la fecha señalada, los usuarios podrán acudir directamente a las sedes habilitadas y serán atendidos por orden de llegada, dentro del horario establecido en cada oficina.

Migraciones busca incorporar Yape como medio de pago para facilitar trámites y ampliar el acceso a servicios digitales del Estado. Foto: Andina.

El objetivo de esta modificación es brindar una atención más ágil, cercana y eficiente a la ciudadanía.

“Estamos dando un paso importante para simplificar el acceso al pasaporte electrónico. Queremos que más peruanos puedan realizar este trámite de manera rápida y sin barreras, priorizando una atención oportuna y ordenada”, señaló el Superintendente Nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez.

Asimismo, la institución exhortó a los usuarios a acudir con anticipación y cumplir con los requisitos establecidos para evitar inconvenientes durante el trámite.

Fase Final de Implementación: “Pasaporte sin cita virtual”

Como parte de la implementación de este nuevo modelo de atención, los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo se llevará a cabo la Fase Final de Implementación: Pasaporte sin cita virtual, a nivel nacional.

Durante estas fechas, los usuarios podrán acercarse directamente a las sedes habilitadas de Migraciones para realizar su trámite por orden de llegada, de acuerdo con la capacidad operativa de atención en cada oficina y su horario habitual.

Migraciones posterga inicio del sistema para tramitar pasaportes sin cita. (Foto: Andina)

Cómo tramitar el pasaporte

Durante estos tres días, los usuarios podrán realizar el trámite presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, así como el comprobante de pago de S/ 120.90 por derecho de expedición del pasaporte electrónico.

Este pago puede efectuarse en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Págalo.pe o de manera presencial en todas las agencias de Migraciones, donde se podrá utilizar la billetera digital Yape o los POS, implementados en nuestros locales.