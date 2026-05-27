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Sobre la modelo recae un pedido de extradición a Bélgica por delitos de trata de personas, robo y más | Foto: Latina TV (Captura) / Composición EC
Sobre la modelo recae un pedido de extradición a Bélgica por delitos de trata de personas, robo y más | Foto: Latina TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo peruana Nadeska Widausky solicitó al Poder Judicial afrontar en Lima el proceso de extradición dictado en su contra por las autoridades de Bélgica, por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia.

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