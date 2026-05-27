La modelo peruana Nadeska Widausky solicitó al Poder Judicial afrontar en Lima el proceso de extradición dictado en su contra por las autoridades de Bélgica, por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia.

El pedido se realizó este miércoles durante una audiencia virtual ante el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, liderado por el juez Adolfo Farfán Calderón, luego de que la exbailarina de 33 años fuera detenida por agentes de la Interpol en el distrito de Jesús María.

Durante la sesión, Widausky Gallo rechazó formar parte de una red criminal, argumentando que su eventual traslado a Europa dejaría en el desamparo a su madre de 63 años y a su hijo de 7 años, quienes dependen económicamente de ella.

“¿Si ha habido alguna prueba o, como se dice, que yo estaba en una red grande con más personas solicitando personas de aquí de Perú, por qué Bélgica no me retuvo? ¿Por qué me devolvió a Perú?”, manifestó la modelo.

Por su parte, Julio Gago, el abogado de Nadeska, sostuvo que la acusación penal es falsa y que habría sido orquestada por Jefferson Rubiños Olaya, un familiar debido quien le debería dinero.

Asimismo, la excantante afirmó que tiene solvencia económica suficiente y que no tendría motivos para involucrarse en delitos. “¿Para qué, doctor, si lo puedo tener todo? ¿Necesito hacer daño o arriesgar mi libertad?”, comentó.

Imágenes de la detención de Nadesca Uedauski Gayo en Jesús María, requerida por Interpol a pedido de Bélgica por presuntos delitos de trata de personas, extorsión y robo con violencia o amenaza. El operativo se realizó frente al colegio San Felipe, en la intersección de Gregorio Covarrubias y Las Casuarinas.

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Según el expediente de la investigación preliminar realizada en Bruselas, revelada por El Comercio, Widausky es vinculada con una organización criminal presuntamente liderada por Junior Polo García y en la que también operaba Celeste Lozano Sullón.

Las pesquisas fiscales detallan que la red captaba mujeres en el Perú con falsas promesas para luego obligarlas a ejercer la prostitución en Europa y costear sus deudas de viaje, utilizando además plataformas digitales para coordinar los encuentros y los flujos de dinero.

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