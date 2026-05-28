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Traslado de Nadeska Widausky a carceleta en el penal Ancón II. (RPP)
Traslado de Nadeska Widausky a carceleta en el penal Ancón II. (RPP)
Por Redacción EC

Personal del INPE trasladó esta mañana a Nadeska Widausky hacia la carceleta del penal Ancón II luego del mandato de nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición. La investigada aguarda en esta sede transitoria la clasificación del centro penitenciario definitivo donde servirá su reclusión.

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