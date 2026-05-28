Personal del INPE trasladó esta mañana a Nadeska Widausky hacia la carceleta del penal Ancón II luego del mandato de nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición. La investigada aguarda en esta sede transitoria la clasificación del centro penitenciario definitivo donde servirá su reclusión.

La justicia de Bélgica solicita a la ciudadana peruana por presuntos delitos graves cometidos en Europa, incluyendo trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

El juez Adolfo Farfán Calderón determinó la existencia de un elevado peligro de fuga por parte de la procesada. La resolución judicial aseguró la presencia de Widausky durante todo el trámite internacional. El magistrado descartó las medidas alternativas que solicitó la defensa técnica durante el debate.

Prisión preventiva y extradición de Nadeska Widausky

El abogado William Pongo interpuso un recurso de apelación contra la medida coercitiva impuesta a su patrocinada. Adicionalmente, la propia intervenida pidió afrontar el proceso en su contra pero sin ser extraditada, sino en territorio peruano.

Nadeska Widausky registra antecedentes policiales y diversos procesos judiciales en el territorio nacional desde el año 2015. La Fiscalía de Extinción de Dominio recuperó recientemente inmuebles de la modelo valorados en más de 255 mil dólares. Peritajes contables arrojaron un desbalance patrimonial superior a los 762 mil soles en sus finanzas personales.

Las autoridades peruanas iniciaron la gestión de los documentos necesarios para remitirlos al reino de Bélgica. Este proceso requiere la aprobación final de la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo. La detención de la influencer en Lima vence originalmente el 25 de febrero de 2027.