Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Personal del INPE trasladó esta mañana a Nadeska Widausky hacia la carceleta del penal Ancón II luego del mandato de nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición. La investigada aguarda en esta sede transitoria la clasificación del centro penitenciario definitivo donde servirá su reclusión.
TE PUEDE INTERESAR
- Conexión entre el Metropolitano y la Línea 2 estará lista en junio, pero recién podrá ser utilizada en dos años: así avanza la obra
- Senamhi alerta ola de calor en Perú: 14 regiones soportarán altas temperaturas desde el 27 de mayo
- Nadeska Widausky pide llevar su proceso por trata y otros delitos en Lima
- ONPE inició despliegue del material electoral: ¿Qué ha cambiado para evitar el caos y las denuncias de la primera vuelta?
- Exabogado de Liliana Ynaba y Percy Bravo explica cómo han conseguido evitar sentencias por estafa
Seguir temas