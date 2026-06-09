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Ministerio Público solicita 8 meses de prisión preventiva para Nadeska Widausky. (Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec)
Ministerio Público solicita 8 meses de prisión preventiva para Nadeska Widausky. (Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec)
Por Redacción EC

Nadeska Widausky podría ir a prisión. La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó al Poder Judicial variar la medida de comparecencia simple de la modelo por ocho meses de prisión preventiva. El pedido fiscal busca asegurar la presencia de la investigada en el país de cara al próximo juicio oral.

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