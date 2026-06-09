Nadeska Widausky podría ir a prisión. La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó al Poder Judicial variar la medida de comparecencia simple de la modelo por ocho meses de prisión preventiva. El pedido fiscal busca asegurar la presencia de la investigada en el país de cara al próximo juicio oral.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, a Nadeska Widausky se le investiga por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento de beneficios ilícitos. Las pesquisas fiscales detectaron un desbalance patrimonial mediante la adquisición de diversas propiedades y costosos vehículos.

Las autoridades judiciales han solicitado formalmente una pena privativa de la libertad de ocho meses para la exmodelo.

🚨#LoÚltimo | Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Primer Despacho) solicitó variar la medida de comparecencia simple a prisión preventiva por ocho meses para Nadeska Widausky, investigada por lavado de activos en la… pic.twitter.com/ToGO1lMWhQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 9, 2026

“Según la acusación fiscal, Widausky habría generado beneficios ilícitos con propiedades y vehículos en favor de Ítalo Farías y Alfredo Vallejo. La medida de coerción busca que Widausky afronte el juicio oral en su contra, en Perú, por el que se le pidió ocho meses de prisión efectiva”, señaló la Fiscalía a través de sus redes sociales.

Sobre el caso de Nadeska Widausky

Este nuevo requerimiento fiscal local se suma a una situación legal bastante compleja que ya arrastra la investigada Nadeska Widausky. El pasado 27 de mayo, el 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima ya le dictó nueve meses de prisión preventiva, pero bajo un proceso de extradición internacional en su contra.

Dicha orden responde a una alerta roja de Interpol emitida por la justicia de Bélgica, país que la acusa de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia. Según la investigación europea, ella captaba mujeres de la Amazonía peruana para explotarlas sexualmente en el viejo continente.

Nadeska niega los cargos

Por su parte, Nadeska Widausky rechazó categóricamente los cargos penales durante las audiencias presenciales. La modelo negó pertenecer a una red criminal y argumentó ante el juez que la responsabilidad total de estos delitos recae sobre el empresario Jefferson Rubiños Olaya y otros implicados.

Ministerio Público solicita 8 meses de prisión preventiva para Nadeska Widausky. (Foto: GEC)

De ser encontrada culpable por la justicia europea, la modelo podría afrontar penas severas de hasta 20 años de prisión en Bélgica. Mientras tanto, ambos procesos judiciales seguirán su curso de manera paralela en las instancias correspondientes para definir el futuro legal definitivo de la procesada.