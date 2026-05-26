Resumen

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Nadeska Widausky afrontará audiencia tras captura por notificación roja de Interpol. (Foto: Instagram/@la_widausky)
Nadeska Widausky afrontará audiencia tras captura por notificación roja de Interpol. (Foto: Instagram/@la_widausky)
Por Redacción EC

El Poder Judicial evaluará este miércoles 27 de mayo si ordena la detención preventiva con fines de extradición de Nadeska Widausky hacia el Reino de Bélgica, país donde es investigada por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

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