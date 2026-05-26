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El Poder Judicial evaluará este miércoles 27 de mayo si ordena la detención preventiva con fines de extradición de Nadeska Widausky hacia el Reino de Bélgica, país donde es investigada por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.
El Poder Judicial evaluará este miércoles 27 de mayo si ordena la detención preventiva con fines de extradición de Nadeska Widausky hacia el Reino de Bélgica, país donde es investigada por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.
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La audiencia virtual se realizará desde las 11:00 de la mañana y estará a cargo del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, instancia que analizará el requerimiento presentado por las autoridades judiciales de Brujas, capital de Bélgica.
#LoÚltimo 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima programa para mañana miércoles 27 de mayo, a las 11:00 horas, audiencia virtual de detención con fines de extradición contra la ciudadana Nadeska Widausky Gallo, requerida por las autoridades de Bélgica quienes le… pic.twitter.com/Z9pI797YPs— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 26, 2026
La solicitud busca que se dicte la detención preventiva de la modelo, cantante y figura mediática peruana mientras avanza el proceso de extradición solicitado por el país europeo.
Nadeska Widausky fue detenida este martes en Lima por agentes de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Jesús María, luego de que Interpol emitiera una notificación roja en atención al pedido formulado por la justicia belga.
La captura se produjo en la vía pública y estuvo a cargo de efectivos de Interpol, quienes ejecutaron la orden internacional de ubicación y detención.
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El caso volvió a colocar a Widausky en el centro de la atención pública debido a su trayectoria mediática vinculada durante más de una década a la televisión, la farándula y diversas controversias.
Además de los delitos que motivan el pedido de extradición, las autoridades belgas señalaron que la figura mediática también aparece mencionada en investigaciones relacionadas con crimen organizado y lavado de activos.
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