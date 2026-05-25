Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
A través de su red social X, el Poder Judicial, mediante la Corte de Lima Este, confirmó la condena contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, imponiéndole una pena privativa de libertad y ordenando su captura inmediata. Ella está vinculada al caso del “Centro Cívico de Matucana”, ocurrido en 2014.
TE PUEDE INTERESAR
- Miraflores: auto invade carril exclusivo del Metropolitano tras fuerte choque en la Vía Expresa
- Salud en espera: Cuando los especialistas no están donde se necesitan
- San Juan de Lurigancho: áreas de colegio dañadas tras inundación por rotura de tubería de Sedapal
- Surfista fallece en playa Tres Picos de Miraflores: ¿Qué ocurrió con el experimentado corredor de tabla?
- Nueve heridos tras choque de Corredor Morado contra columna del Metro de Lima en SJL