A través de su red social X, el Poder Judicial, mediante la Corte de Lima Este, confirmó la condena contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, imponiéndole una pena privativa de libertad y ordenando su captura inmediata. Ella está vinculada al caso del “Centro Cívico de Matucana”, ocurrido en 2014.

La decisión fue difundida por la institución en la que detalló que el fallo fue adoptado por unanimidad por la Primera Sala Penal de Apelaciones (sede Separadora de Ate).

Según la resolución, se confirmó la sentencia de nueve años de prisión por el delito de peculado doloso. Además, el colegiado dispuso la ubicación y captura de la autoridad regional para su posterior internamiento en un establecimiento penitenciario.

Otros implicados en decisión del PJ

En el mismo proceso, también se ratificó la condena contra Wálter José Tovar Macutela, quien recibió igual pena por el mismo delito. Ambos sentenciados deberán asumir de manera solidaria el pago de una reparación civil fijada en 1 millón 900 mil soles.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado ya se había dictado una condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva contra Vásquez Cuadrado.

Finalmente, la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate reafirmó dicha sentencia, consolidando así la responsabilidad penal de los implicados en este caso de presunto manejo irregular de recursos públicos.