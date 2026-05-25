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Por el delito de peculado doloso y ordena su inmediata captura. Foto: Andina
Por el delito de peculado doloso y ordena su inmediata captura. Foto: Andina
Por Redacción EC

A través de su red social X, el Poder Judicial, mediante la Corte de Lima Este, confirmó la condena contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, imponiéndole una pena privativa de libertad y ordenando su captura inmediata. Ella está vinculada al caso del “Centro Cívico de Matucana”, ocurrido en 2014.

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