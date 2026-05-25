Hoy, al promediar las 6 de la mañana, el choque de un bus del Corredor Morado contra una de las columnas de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en plena avenida Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho, dejó como saldo nueve heridos.
Medios indican que, al parecer, a la unidad vehicular se le habrían vaciado los frenos en el cruce con la avenida Héroes del Alto Cenepa causando el accidente.
Personal de Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) acudió a la zona para restringir el tránsito, mientras que una unidad del Cuerpo de los Bomberos del Perú y de la Policía Nacional auxiliaba a los heridos para trasladarlos a clínicas y al Hospital de San Juan de Lurigancho.
Imágenes en redes sociales muestran la parte delantera del vehículo destrozado producto del impacto. Varias partes quedaron regadas alrededor de la vía, imposibilitando el tránsito.
Estadísticas de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) revelan que en 2025, más de 512 personas perdieron la vida en siniestros de tránsito, mientras que la cifra de accidentes superó los 53 mil casos.
Para este año, la cifras muestra que:
- Lima Centro: Es la región más crítica, abarcando especialmente distritos como San Juan de Lurigancho y Santa Anita, además de la Carretera Central. En este sector, durante el 2025, el número de muertos (255) superó incluso al número de accidentes registrados (245). En lo que va del 2026, esta zona sigue liderando la mortalidad con 98 decesos reportados hasta inicios de mayo.
- Lima Centro: Es la región más crítica, abarcando especialmente distritos como San Juan de Lurigancho y Santa Anita, además de la Carretera Central. En este sector, durante el 2025, el número de muertos (255) superó incluso al número de accidentes registrados (245). En lo que va del 2026, esta zona sigue liderando la mortalidad con 98 decesos reportados hasta inicios de mayo.
- Lima Norte: Se posiciona como el segundo punto de mayor cuidado con 143 decesos el año pasado. Durante los primeros meses del 2026, ya registra 46 fallecimientos.
- Lima Sur: Registró 114 fallecidos en el ciclo anterior y, en el presente año 2026, suma 40 víctimas mortales.