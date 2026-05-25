Hoy, al promediar las 6 de la mañana, el choque de un bus del Corredor Morado contra una de las columnas de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en plena avenida Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho, dejó como saldo nueve heridos.

Medios indican que, al parecer, a la unidad vehicular se le habrían vaciado los frenos en el cruce con la avenida Héroes del Alto Cenepa causando el accidente.

Personal de Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) acudió a la zona para restringir el tránsito, mientras que una unidad del Cuerpo de los Bomberos del Perú y de la Policía Nacional auxiliaba a los heridos para trasladarlos a clínicas y al Hospital de San Juan de Lurigancho.

Imágenes en redes sociales muestran la parte delantera del vehículo destrozado producto del impacto. Varias partes quedaron regadas alrededor de la vía, imposibilitando el tránsito.

Accidentes de tránsito

Estadísticas de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) revelan que en 2025, más de 512 personas perdieron la vida en siniestros de tránsito, mientras que la cifra de accidentes superó los 53 mil casos.

Para este año, la cifras muestra que: