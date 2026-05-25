Resumen

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Al parecer, al bus se le habrían vaciado los frenos en el cruce con la avenida Héroes del Alto Cenepa. Foto: América Noticias
Al parecer, al bus se le habrían vaciado los frenos en el cruce con la avenida Héroes del Alto Cenepa. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Hoy, al promediar las 6 de la mañana, el choque de un bus del Corredor Morado contra una de las columnas de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en plena avenida Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho, dejó como saldo nueve heridos.

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