Resumen

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un equipo de especialistas ejecuta el monitoreo técnico y la medición de caudales en estaciones hidrológicas estratégicas de las regiones de Ucayali y Huánuco. Foto: gob.pe
un equipo de especialistas ejecuta el monitoreo técnico y la medición de caudales en estaciones hidrológicas estratégicas de las regiones de Ucayali y Huánuco. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) evaluó el estado real de los caudales de los ríos en las regiones de Ucayali y Huánuco. El objetivo es medir la fuerza de las corrientes y vigilar que el volumen del agua no represente un peligro para las comunidades ribereñas.

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