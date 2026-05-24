El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) evaluó el estado real de los caudales de los ríos en las regiones de Ucayali y Huánuco. El objetivo es medir la fuerza de las corrientes y vigilar que el volumen del agua no represente un peligro para las comunidades ribereñas.

El equipo de hidrólogos del Senamhi recorrió diferentes puntos estratégicos para tomar datos precisos en las cuencas de los ríos Ucayali, Aguaytía y Pachitea, zonas que suelen cambiar drásticamente de comportamiento según las lluvias de la temporada.

¿Cuál es el estado actual de los ríos?

De acuerdo al monitoreo técnico en las estaciones hidrológicas de la selva central y oriental, el volumen y comportamiento de las fuentes de agua son:

Río Ucayali

Estación LPO Pucallpa (Coronel Portillo): el río mantiene un ritmo imponente. Registró una altura de 145.76 metros sobre el nivel del mar y un caudal aproximado de de 8,500 metros cúbicos por segundo.

El río Ucayali pasó de alerta amarilla a naranja tras las escasas lluvias que se vienen originando en la zona.

Río Aguaytía (Región Ucayali)

Estación HLM San Alejandro (Padre Abad): aquí el panorama es más tranquilo. El nivel del agua se ubicó en 1.38 metros con un paso de corriente de 42 metros cúbicos por segundo.

Estación HLM Aguaytía (Padre Abad): presenta una altura de apenas 0.46 metros, y un caudal de 112 metros cúbicos por segundo.

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Río Pachitea (Región Huánuco)

Estación HLM Puerto Inca (Huánuco): este afluente mostró un nivel de 3.08 metros de altura y un caudal importante de 1,044 metros cúbicos por segundo.

¿Por qué es importante monitorear los ríos?

La recolección de información sobre cuánta agua corre por los ríos de la Amazonía es de suma importancia porque un aumento repentino del caudal puede inundar cultivos y viviendas en pocas horas, mientras que una baja histórica (vaciante) llega a varar las embarcaciones que transportan alimentos y pasajeros.

Con estos reportes actualizados, las autoridades de defensa civil pueden activar alertas tempranas a tiempo, permitiendo que los pobladores y navegantes de Ucayali y Huánuco tomen precauciones antes de que ocurra cualquier emergencia climática.