Resumen

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La medida beneficia únicamente a las unidades que cuenten con habilitación vigente. Foto: Gob.pe/composición Caretas
La medida beneficia únicamente a las unidades que cuenten con habilitación vigente. Foto: Gob.pe/composición Caretas
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó un nuevo cronograma que prorroga el tiempo de operación de las unidades de las empresas de transporte público regular en Lima y Callao.

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