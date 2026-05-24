El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó un nuevo cronograma que prorroga el tiempo de operación de las unidades de las empresas de transporte público regular en Lima y Callao.

De acuerdo a un análisis técnico de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el retiro inmediato de los vehículos antiguos causaría un desabastecimiento crítico en la oferta de buses, lo que perjudicaría directamente a la ciudadanía.

Es así que, a través de la Resolución Ministerial N.º 251-2026-MTC/01.02, publicada en el diario oficial El Peruano, se validó el “Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia”.

Esta prórroga técnica rige de forma exclusiva para las unidades (microbuses, minibuses y ómnibus urbanos) que mantengan su documentación al día ante la ATU y cumplan con los requisitos técnicos de seguridad del Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

Cronograma de salida para Microbuses

Los microbuses seguirán circulando, de acuerdo con el año de fabricación de su carrocería:

Modelos 1993 al 2001: podrán circular hasta el 31 de diciembre de 2026.

Modelos 2002 y 2003: plazo máximo de circulación hasta el 30 de junio de 2027.

Modelos 2004 al 2006: habilitación vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Modelos 2007: autorización extendida hasta el 30 de junio de 2028.

Modelos 2008: límite de circulación hasta el 30 de junio de 2029.

Modelos 2009: podrán prestar servicio hasta el 31 de diciembre de 2029.

Modelos 2010: permanencia permitida hasta el 31 de diciembre de 2030.

Modelos 2011: fecha límite fijada para el 30 de junio de 2031.

Las autoridades buscan resguardar las opciones de movilidad formal para los 11 millones de habitantes de Lima y el Callao. Foto: gob.pe

Plazos de retiro para Minibuses y Ómnibus urbanos

Para las empresas operadoras que manejan flotas de mayor capacidad, tales como minibuses y ómnibus de transporte urbano, el esquema de retiro progresivo quedó estipulado bajo los siguientes términos:

Modelos 1990 y 1991: retiro definitivo el 31 de diciembre de 2026.

Modelos 1992: permiso de circulación hasta el 30 de junio de 2027.

Modelos 1993: vigencia operativa hasta el 31 de diciembre de 2027.

Modelos 1994: plazo máximo hasta el 30 de junio de 2028.

Modelos 1995 y 1996: podrán circular hasta el 31 de diciembre de 2028.

Modelos 1997 y 1998: habilitados hasta el 30 de junio de 2029.

Modelos 1999 y 2000: margen de operación hasta el 31 de diciembre de 2029.

Modelos 2001 al 2004: extensión de labores hasta el 30 de junio de 2030.

Modelos 2005 y 2006: autorizados hasta el 31 de diciembre de 2030.

Modelos 2007: salida programada para el 30 de junio de 2031.

Modelos 2008: último grupo beneficiado con permanencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Con la implementación de este nuevo cronograma, el MTC busca garantizar el equilibrio en el sistema de transporte terrestre, resguardando las opciones de movilidad formal para los 11 millones de habitantes que residen en la jurisdicción de Lima y el Callao.