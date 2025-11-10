Es bien sabido que, en nuestro país, uno de los símbolos patrios más importantes que llena de mucho orgullo e identidad nacional es el Himno Nacional. De hecho, sus letras y melodías, que evocan libertad, esperanza y orgullo nacional, se ha convertido en un símbolo que trasciende muchas generaciones y se mantiene como una de las expresiones más emblemáticas de la identidad y unidad del Perú hasta la actualidad. En ese sentido, como parte de las disposiciones del estado de emergencia en Lima y Callao, el presidente de la República, José Jerí, emitió un decreto supremo que dispone izar la bandera y entonar el himno en determinados días y horarios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE DEBERÁ CANTAR EL HIMNO NACIONAL E IZAR LA BANDERA?

A través del Decreto Supremo nº 127-2025-PCM, el presidente de la República, José Jerí, dispuso una serie de medidas complementarias al estado de emergencia en Lima y Callao como parte del fortalecimiento de la identidad nacional. Así, reglamentó que los lunes a partir de las 8:00 a. m. se ice la Bandera Nacional y se entone el Himno Nacional de manera obligatoria en todas las instituciones públicas, junto a su máxima autoridad. Además, las municipalidades tendrán que llevar a cabo una ceremonia en sus plazas principales, bajo su máxima autoridad política, los domingos.

@presidenciaperu ¡Patriostimo y orgullo en Palacio de Gobierno!🇵🇪 En el marco de las nuevas medidas del estado de emergencia, trabajadores de las instalaciones de la Casa de Gobierno entonaron las sagradas notas del himno nacional. ♬ sonido original - Presidencia del Perú 🇵🇪

De esta manera, el Ejecutivo señaló que estas medidas tienen como propósito fortalecer el espíritu de unidad nacional y promover el respeto a los símbolos patrios durante el periodo de excepción. Eso no es todo, otras de las medidas implementadas, según la ordenanza, se permite la participación de cadetes de los últimos años de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en diversas actividades de entrenamiento, marchas cívicas y apoyo social, bajo un estricto dispositivo de seguridad y en coordinación con las autoridades locales y las fuerzas del orden.

¿CUÁNDO SE CELEBRA EL “DÍA DEL HIMNO NACIONAL” EN PERÚ?

En septiembre pasado, se aprobó, a través del Proyecto de Ley n° 7327/2023-CR, el Día del Himno Nacional del Perú cada 28 de septiembre de todos los años con 59 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones. De esta manera, según el reglamento, se tendrá que entonar el himno a las 12:00 p. m. en las instituciones públicas y privadas, centros educativos, universidades y centros de formación técnica. Eso no esto, en el caso de los medios de comunicación nacionales, regionales y locales, como la radio, televisión y plataformas digitales, estarán obligados a transmitir la ceremonia, asegurando que la conmemoración llegue a todo el país con un alcance masivo.

En cuanto a la ciudadanía, la creación del Día del Himno Nacional constituye una ocasión para revalorar la historia y transmitir a las nuevas generaciones el legado de los símbolos que dieron forma a la nación, así como sentirse orgullosos por toda la historia peruana. De hecho, la celebración se remonta al 28 de septiembre de 1821, cuando el Himno Nacional fue interpretado por primera vez por la soprano Rosa Merino, bajo la dirección del libertador José de San Martín. Es importante mencionar que, tras la aprobación del dictamen en el Congreso, el Poder Ejecutivo tendrá que publicarlo en el diario El Peruano para su respectiva implementación.

VIDEO RECOMENDADO