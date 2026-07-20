Por Redacción EC

Enviar dinero a través de Yape se ha convertido en una de las formas más rápidas y utilizadas para realizar pagos y transferencias en el Perú. No obstante, la rapidez con la que se procesan las operaciones también puede convertirse en un problema cuando el usuario se equivoca al ingresar el número, selecciona un contacto incorrecto o transfiere un monto distinto al que tenía previsto. Ante estas situaciones, muchas personas se preguntan si existe alguna forma de recuperar el dinero.