Enviar dinero a través de Yape se ha convertido en una de las formas más rápidas y utilizadas para realizar pagos y transferencias en el Perú. No obstante, la rapidez con la que se procesan las operaciones también puede convertirse en un problema cuando el usuario se equivoca al ingresar el número, selecciona un contacto incorrecto o transfiere un monto distinto al que tenía previsto. Ante estas situaciones, muchas personas se preguntan si existe alguna forma de recuperar el dinero.

¿Se puede cancelar un Yape enviado por error?

La respuesta es no. Una vez que la transferencia ha sido confirmada, Yape no permite anularla ni revertirla, ya que el dinero se procesa de manera casi instantánea. Por ello, es fundamental revisar con atención el nombre del destinatario, el número de celular y el importe antes de confirmar cualquier operación.

A pesar de ello, el dinero no necesariamente está perdido. La opción más recomendable es comunicarse con la persona que recibió la transferencia y solicitarle, de manera cordial, que realice la devolución del monto enviado por equivocación. Si el receptor acepta, podrá efectuar un nuevo Yape para devolver el dinero.

La herramienta que ofrece Yape para estos casos

La aplicación también cuenta con una función de apoyo para este tipo de incidentes. Desde el Centro de Ayuda, el usuario puede ubicar la operación realizada por error y seleccionar la opción “Me equivoqué al yapear”, lo que genera un mensaje dirigido al destinatario solicitando la devolución del dinero.

Es importante tener en cuenta que esta herramienta no obliga al receptor a reembolsar el monto. La devolución dependerá únicamente de la buena voluntad de la persona que recibió la transferencia. Si el destinatario no utiliza Yape, la aplicación tampoco podrá enviar la notificación, por lo que será necesario intentar contactarlo por otros medios.

Recomendaciones para evitar este tipo de errores

Para reducir el riesgo de enviar dinero a la persona equivocada, lo más aconsejable es verificar cuidadosamente todos los datos antes de confirmar la operación. Además, conservar el comprobante de la transferencia puede resultar de gran utilidad si posteriormente se necesita demostrar el envío o gestionar un eventual reclamo. Aunque Yape facilita las transferencias instantáneas, unos segundos de revisión pueden evitar pérdidas y contratiempos.