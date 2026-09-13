Por Redacción EC

La pensión de AFP constituye una herramienta de previsión fundamental para los trabajadores peruanos, ya que permite acumular aportes durante la vida laboral y formar un fondo destinado a financiar su jubilación. De hecho, contempla prestaciones para casos de invalidez y fallecimiento, con beneficios que pueden alcanzar a los familiares del afiliado. En ese contexto, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicaron el reglamento que establece el procedimiento para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan acceder a una pensión mínima o proporcional, conforme a lo dispuesto por la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.