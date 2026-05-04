Por Redacción EC

La Oficina de Normalización Previsional informó que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) brinda a sus afiliados una serie de beneficios, entre ellos pensiones por invalidez, jubilación y sobrevivencia, así como pagos adicionales y acceso a servicios de salud. Eso no es todo, el sistema permite percibir un ingreso mensual incluso antes de alcanzar la edad de jubilación establecida. Sin embargo, en los últimos días, la ONP informó que los afiliados podrían trasladar sus pensiones entre el sistema público y privado conforme a lo dispuesto a la Ley 32123 de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Así, esta medida se implementaría a mediados de año mediante mecanismos que permitirán a las personas revisar su información antes de tomar una decisión. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.