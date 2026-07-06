En el Perú, los retiros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han sido autorizados en distintos momentos a través de leyes aprobadas por el legislativo, principalmente en contextos de crisis económica como, por ejemplo, durante la pandemia o eventos climáticos. Si bien este mecanismo permite acceder al dinero en el corto plazo, también genera debate, ya que puede afectar el monto de la pensión futura del afiliado al reducir sus ahorros previsionales. Sin embargo, en esta oportunidad, miles de personas se mantienen a la expectativa ante el ingreso de un nuevo proyecto de ley al Congreso de la República que busca autorizar un retiro excepcional de hasta S/21 400 de los fondos privados. De esta manera, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrían disponer de parte de sus fondos para afrontar la crisis económica, los efectos del Fenómeno El Niño y otras necesidades financieras. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN NUEVO RETIRO DE AFP EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA?

El pasado 21 de mayo, el congresista de la bancada Somos Perú, José Bernardo Pazo Nunura, presentó un proyecto de ley que busca, de forma voluntaria, el noveno retiro de fondos de las AFP de hasta 4 UIT, cerca de S/21 400. De acuerdo con la propuesta, tiene como finalidad hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país, caracterizada por la recesión, la inestabilidad política, el incremento de la delincuencia, la inflación y los efectos de los fenómenos climáticos. Asimismo, permitiría a las familias atender gastos urgentes, saldar deudas y contribuir a la reactivación del consumo interno.

En esta oportunidad, la iniciativa establece un cronograma de desembolso más rápido, por lo que se efectuaría en dos etapas. Es decir, un primer retiro de hasta 2 UIT a los 30 días de presentada la solicitud y un segundo desembolso, por el monto restante, 30 días después, en un plazo máximo de dos meses. Eso no es todo, la propuesta legislativa determina un plazo de 90 días calendario, contados desde la publicación del reglamento, para que los afiliados del SPP soliciten el retiro de sus fondos mediante un trámite que podrá realizarse de forma virtual, remota o presencial, conforme comparte La República.

¿CÓMO TRAMITAR UNA LICENCIA POR LUTO PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO?

En el Perú, la licencia por fallecimiento de un familiar constituye un permiso laboral que se le otorga a los trabajadores cuando ocurre la muerte de un cónyuge, padre, madre, hijo o hermano. Este beneficio permite ausentarse de sus labores durante un período determinado para afrontar especialmente la situación y realizar los trámites correspondientes. Así, en cuanto a la solicitud de un periodo de ausencia por el deceso de un familiar, los empleados públicos pueden acceder a cinco días de descanso o más, de acuerdo con lo establecido en los artículos 110 y 112 del Decreto Supremo n.° 005-90-PCM.

Asimismo, esta medida es remunerada y se aplica exclusivamente a los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo n.° 276 y al personal contratado bajo la modalidad CAS. En cuanto a los del sector privado, las empresas están en la obligación de otorgar las licencias por luto, basándose en su reglamento interno o en coordinación con el trabajador. Es importante mencionar que la Ley n.° 30012 también reconoce el derecho a una licencia laboral para aquellos empleados que tengan familiares directos con una enfermedad grave o terminal, o cuya vida se encuentre en peligro como consecuencia de un accidente. Para ello, se deberá informar dentro de las 48 horas posteriores al hecho o desde que tomó conocimiento del mismo, conforme comparte RPP.