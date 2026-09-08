El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) continúa incorporando alternativas digitales para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus servicios. Entre las nuevas opciones destaca la posibilidad de cancelar determinadas tasas y derechos administrativos mediante Yape o a través de los agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP), evitando así la necesidad de acudir a una agencia bancaria. Esta alternativa busca simplificar el proceso para quienes necesitan realizar gestiones vinculadas con su documentación personal y registros civiles. De esta manera, los usuarios pueden efectuar el desembolso desde el celular, siempre que el trámite se encuentre entre los habilitados por la entidad. La medida también permite reducir los desplazamientos y agilizar una etapa que anteriormente podía requerir acudir de manera presencial a un punto de pago. Para utilizar este mecanismo, es necesario contar previamente con el código correspondiente al procedimiento que se desea realizar. Con esta opción, RENIEC suma una herramienta que apunta a hacer más práctico el acceso a sus servicios y facilitar el cumplimiento de los pagos administrativos.

¿Tienes que hacer un trámite en RENIEC? Ahora puedes pagarlo directamente con Yape

Esta modalidad está dirigida a quienes necesitan realizar gestiones relacionadas con el DNI, certificados y otros procedimientos registrales. Para efectuar el pago, el ciudadano debe ingresar previamente a la plataforma oficial de recaudación de RENIEC y generar un código o ticket correspondiente al trámite que desea realizar. Con este número podrá completar posteriormente la operación desde la aplicación.

En total, son 14 procedimientos que cuentan con esta alternativa de pago. Entre ellos figura el cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos, junto con la actualización del domicilio en el DNI electrónico, cuyo código es 000730 y tiene un costo de S/34. También se encuentra la certificación de firma en constancias o copias certificadas de actas registrales emitidas por las OREC, identificada con el código 021431 y una tasa de S/31.

La lista incluye además servicios vinculados con certificaciones y documentos registrales. La certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas (código 002143) cuesta S/4.50, mientras que la constancia negativa de inscripción de registros civiles (código 006645) tiene un valor de S/4.10. Asimismo, las copias certificadas de actas solicitadas por internet (código 002141) tienen una tarifa de S/10.30 y la expedición de una copia certificada de acta (código 006637) cuesta S/12.

En cuanto al DNI electrónico, los usuarios pueden pagar mediante esta modalidad el duplicado realizado en oficinas o EREP (código 000522), por S/35, y el duplicado solicitado por la web o módulos PVM (código 005221), por S/33. También están incluidos los nuevos certificados digitales del DNIe (código 000530), con un costo de S/6.60, y la emisión por primera vez del documento o la migración desde el DNI convencional (código 000521), que requiere un pago de S/41.

La relación se completa con otros procedimientos frecuentes. La inscripción de un menor de edad, actualización de domicilio o rectificación de datos personales (código 000647) cuesta S/16; la rectificación del DNIe por nombres, apellidos u otra información (código 000729), S/35; la renovación del DNIe (código 000525), S/41; y la renovación por caducidad del DNI azul convencional (código 002121), S/30. De esta manera, los ciudadanos cuentan con una alternativa adicional para cancelar estas tasas sin tener que desplazarse hasta una entidad bancaria.

¿Cómo se realiza el pago a través de un YAPE o agente BCP?

El proceso es sencillo y puede completarse en pocos pasos. Primero, entra a la web oficial de recaudación de RENIEC mediante el siguiente ENLACE, llena tus datos personales y selecciona el trámite que deseas pagar. El sistema generará un código único de 14 dígitos, que identificarán el servicio.

Luego, abre Yape, dirígete a la opción “Yapear servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y elige RENIEC. Ingresa el código generado, confirma el monto y efectúa el pago. Si prefieres hacerlo presencialmente, acércate a un agente BCP con el mismo código; el agente procesará la operación y entregará un voucher como comprobante.

Guarda el comprobante o captura de pantalla del pago realizado, ya que servirá como respaldo en caso de reclamo.