Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) continúa incorporando alternativas digitales para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus servicios. Entre las nuevas opciones destaca la posibilidad de cancelar determinadas tasas y derechos administrativos mediante Yape o a través de los agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP), evitando así la necesidad de acudir a una agencia bancaria. Esta alternativa busca simplificar el proceso para quienes necesitan realizar gestiones vinculadas con su documentación personal y registros civiles. De esta manera, los usuarios pueden efectuar el desembolso desde el celular, siempre que el trámite se encuentre entre los habilitados por la entidad. La medida también permite reducir los desplazamientos y agilizar una etapa que anteriormente podía requerir acudir de manera presencial a un punto de pago. Para utilizar este mecanismo, es necesario contar previamente con el código correspondiente al procedimiento que se desea realizar. Con esta opción, RENIEC suma una herramienta que apunta a hacer más práctico el acceso a sus servicios y facilitar el cumplimiento de los pagos administrativos.