Luego del trago amargo en la final del Mundial 2026, Enzo Fernández dejó un emotivo mensaje a los hinchas y definió su futuro en el conjunto de Londres. (Foto: Enzo Fernández Instagram)
Luego del trago amargo en la final del Mundial 2026, Enzo Fernández dejó un emotivo mensaje a los hinchas y definió su futuro en el conjunto de Londres. (Foto: Enzo Fernández Instagram)
Por Paolo Valdivia

El cierre del Mundial 2026 dejó un trago amargo para la Selección Argentina, marcado no solo por el resultado adverso en la final, sino también por la expulsión de Enzo Fernández al final de los 90 minutos contra España. Luego del encuentro, el mediocampista utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre lo sucedido y compartir sus sentimientos con los aficionados.

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