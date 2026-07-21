El cierre del Mundial 2026 dejó un trago amargo para la Selección Argentina, marcado no solo por el resultado adverso en la final, sino también por la expulsión de Enzo Fernández al final de los 90 minutos contra España. Luego del encuentro, el mediocampista utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre lo sucedido y compartir sus sentimientos con los aficionados.

El valor del grupo por encima de un resultado

En una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, Fernández remarcó la importancia del proceso y el esfuerzo colectivo por encima de marcador puntual:

“Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado. Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos. Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso.”

Agradecimiento incondicional a los hinchas argentinos

Pese al golpe de la derrota y el momento personal tras la tarjeta roja, el futbolista aprovechó el espacio para dirigirse directamente a la marea de fanáticos que acompañó al equipo durante todo el torneo:

“Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo.”

Máximo honor y compromiso a futuro con la Selección

Para finalizar, Enzo Fernández reafirmó su sentido de pertenencia a la Albiceleste, dejando en claro que su entrega con el país sigue intacta para las próximas competencias:

“Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla”.

De vuelta a la Premier League: Enzo Fernández se reincorpora al Chelsea

Tras su participación con la Selección Argentina en la cita mundialista y un merecido descanso, Enzo Fernández regresa a Inglaterra para ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico del Chelsea. El mediocampista buscará dar vuelta la página rápidamente, reenfocarse en los objetivos de la temporada con los Blues y consolidarse como una de las piezas fundamentales en el esquema del conjunto de Londres.