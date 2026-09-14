Senamhi alertó sobre el incremento de la temperatura diurna y los altos niveles de radiación UV en Lima Metropolitana. (Foto: GEC)
Senamhi alertó sobre el incremento de la temperatura diurna y los altos niveles de radiación UV en Lima Metropolitana. (Foto: GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

Este lunes 14 de setiembre Lima vuelve a estar bajo la atención de las autoridades meteorológicas debido al incremento de las temperaturas. El Senamhi advirtió que la costa central, donde se encuentra Lima Metropolitana, registrará valores máximos de entre 24 °C y 29 °C durante el lunes 14 y martes 15 de setiembre, en un episodio considerado de moderada a extrema intensidad.