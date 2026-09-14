Este lunes 14 de setiembre Lima vuelve a estar bajo la atención de las autoridades meteorológicas debido al incremento de las temperaturas. El Senamhi advirtió que la costa central, donde se encuentra Lima Metropolitana, registrará valores máximos de entre 24 °C y 29 °C durante el lunes 14 y martes 15 de setiembre, en un episodio considerado de moderada a extrema intensidad.

El panorama será especialmente relevante para los limeños porque el calor no llegará solo. La menor presencia de nubes hacia el mediodía favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta, mientras que durante la tarde podrían presentarse ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Ante estas condiciones, el Senamhi recomendó mantener las medidas de protección y seguir sus avisos meteorológicos oficiales.

¿Qué temperaturas tendrá Lima este lunes 14 de setiembre?

El pronóstico oficial establece que Lima Metropolitana tendrá temperaturas máximas de 24 °C a 29 °C tanto el lunes 14 como el martes 15 de setiembre. El episodio se produce en un contexto de temperaturas inusualmente elevadas para la capital, donde diversos distritos vienen registrando valores por encima de sus promedios habituales.

El Senamhi explicó que este comportamiento está relacionado con las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas al El Niño Costero. El calentamiento anómalo del mar, el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y una menor cobertura nubosa han contribuido al incremento de las temperaturas en Lima durante setiembre.

Lima ya registra récords por el intenso calor

La situación no es completamente nueva para los limeños. El pasado 8 de setiembre, la estación Alexander Von Humboldt, ubicada en La Molina, registró 29 °C, una cifra que estuvo 9 °C por encima de su valor normal y que superó el récord mensual de 27,5 °C registrado en setiembre de 1997. En Campo de Marte, Jesús María, se alcanzaron 28 °C.

El calor también se ha sentido durante las noches y madrugadas. Según el Senamhi, entre el 8 y 9 de setiembre varias estaciones de Lima y Callao registraron temperaturas mínimas récord, mientras que la capital acumula prolongadas rachas de noches y días cálidos. En el Callao, por ejemplo, se contabilizaron 129 noches cálidas consecutivas.

Radiación UV y viento: las otras condiciones que preocupan

La recomendación para este lunes y martes no se limita a protegerse del calor. La escasa cobertura nubosa prevista alrededor del mediodía permitirá que la radiación solar incida con mayor intensidad, por lo que resulta importante reducir la exposición directa al sol, especialmente durante las horas centrales del día. Además, las ráfagas de viento podrían aproximarse a los 40 km/h durante la tarde.

El Senamhi mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y pidió a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales. Para Lima, el episodio de temperaturas elevadas tendrá como principales jornadas al lunes 14 y martes 15 de setiembre, aunque el comportamiento del clima continuará condicionado por las actuales condiciones del océano y la atmósfera.

Recomendaciones ante el calor

Ante este incremento térmico, Indeci recomienda mantener una hidratación constante, usar bloqueador solar, sombrero o gorra y ropa ligera de colores claros. También aconseja ventilar los ambientes, evitar actividades físicas exigentes en las horas de mayor radiación y prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden ser más vulnerables a los efectos del calor.

El aviso coincide con un contexto de temperaturas elevadas que viene afectando a Lima en las últimas semanas. El 7 de septiembre se reportó un registro de 26,7 °C, una cifra que superó en 8,5 °C el promedio de invierno, mientras el país enfrenta alteraciones asociadas a El Niño Costero.