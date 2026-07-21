Los habitantes y trabajadores de Tambopata tendrán una nueva fecha marcada en su calendario. A partir de la entrada en vigor de la Ley N.° 32734, cada 10 de julio será considerado día no laborable dentro de esta provincia de Madre de Dios. La decisión busca que la población pueda involucrarse plenamente en las actividades con las que se recuerda el nacimiento histórico de Puerto Maldonado, ciudad que representa el principal centro urbano de la región. La norma ya fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, por lo que su aplicación quedó formalmente establecida.

La creación de esta jornada especial responde a una iniciativa que completó todo el procedimiento legislativo antes de convertirse en ley. Tras recibir el respaldo del Congreso y la posterior promulgación del Poder Ejecutivo, la disposición quedó incorporada al marco legal peruano y comenzará a regir en las próximas celebraciones del aniversario de la provincia.

Una fecha reservada para celebrar la historia de Puerto Maldonado

Cada año, el 10 de julio reúne a instituciones, autoridades y vecinos en una serie de actividades que recuerdan los orígenes de Puerto Maldonado. Con la nueva disposición, quienes laboran en Tambopata dispondrán de más tiempo para asistir a ceremonias, desfiles, expresiones culturales y demás eventos preparados por esta importante conmemoración.

La finalidad de la medida es impulsar una mayor participación ciudadana durante una de las festividades más representativas de Madre de Dios. Además del componente histórico, las celebraciones buscan reforzar el sentido de pertenencia de la población y poner en valor la identidad de la provincia.

¿Quiénes podrán acceder a este beneficio?

La jornada no laborable alcanzará a las instituciones estatales que funcionan en Tambopata y también comprenderá a las empresas privadas que desarrollan actividades dentro de esta jurisdicción, siempre bajo las reglas previstas por la normativa laboral aplicable en cada situación.

Con esta incorporación al calendario oficial, Tambopata suma una fecha destinada exclusivamente a rendir homenaje a Puerto Maldonado. La medida permitirá que miles de trabajadores tengan la oportunidad de formar parte de las celebraciones sin que sus obligaciones laborales les impidan participar en uno de los acontecimientos más importantes para la provincia.