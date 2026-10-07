Octubre llega con diversas celebraciones y fechas especiales que generan expectativa entre los peruanos, especialmente entre quienes esperan aprovechar algunos días de descanso durante el mes. Tanto los empleados del sector público como los del ámbito privado suelen consultar el calendario para saber si podrán disfrutar de una jornada libre y, en algunos casos, organizar una escapada o compartir tiempo con familiares y amigos. Ante ello, surge una pregunta recurrente: ¿el 9 de octubre es considerado día no laborable en Perú? Esta duda cobra mayor relevancia debido a la cercanía con el feriado del 8 de octubre y a la posibilidad de que algunas personas puedan contar con un fin de semana más extenso. En la siguiente nota, conoce qué establece el calendario oficial y si corresponde o no descansar durante esta fecha.

¿Qué se conmemora el 8 de octubre?

El calendario nacional establece el 8 de octubre como feriado en todo el territorio peruano debido a la conmemoración del Combate de Angamos, episodio ocurrido en 1879 durante la Guerra del Pacífico. En aquella jornada falleció el almirante Miguel Grau Seminario, considerado uno de los principales héroes de la historia naval del Perú, durante el enfrentamiento contra la escuadra chilena.

¿El viernes 9 de octubre también será día libre?

La cercanía entre el feriado y el fin de semana ha generado dudas entre quienes buscan aprovechar varios días consecutivos para descansar o realizar alguna actividad fuera de la ciudad. Sin embargo, el viernes 9 de octubre no está contemplado como día no laborable, por lo que será una jornada de trabajo habitual tanto para los empleados del sector privado como para quienes corresponda según su régimen laboral.

Por ello, el feriado del jueves 8 no se convertirá automáticamente en un descanso de varios días. Los trabajadores que tengan actividades programadas para el viernes deberán cumplir con su jornada con normalidad, salvo que exista alguna disposición particular de su empleador.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 8 de octubre?

La legislación laboral peruana contempla un tratamiento especial para quienes deben prestar servicios durante un feriado nacional. Según las reglas establecidas para el régimen laboral privado, el trabajador tiene derecho a recibir su remuneración correspondiente al día feriado, incluso si no realiza labores durante esa fecha.

Si el empleado trabaja el 8 de octubre y no recibe un día de descanso en reemplazo, corresponde el pago de una suma equivalente a tres remuneraciones diarias. Este monto comprende la remuneración por el feriado, el pago correspondiente a la jornada efectivamente realizada y una sobretasa del 100 % por haber trabajado durante el día festivo.