Por Redacción EC

Octubre llega con diversas celebraciones y fechas especiales que generan expectativa entre los peruanos, especialmente entre quienes esperan aprovechar algunos días de descanso durante el mes. Tanto los empleados del sector público como los del ámbito privado suelen consultar el calendario para saber si podrán disfrutar de una jornada libre y, en algunos casos, organizar una escapada o compartir tiempo con familiares y amigos. Ante ello, surge una pregunta recurrente: ¿el 9 de octubre es considerado día no laborable en Perú? Esta duda cobra mayor relevancia debido a la cercanía con el feriado del 8 de octubre y a la posibilidad de que algunas personas puedan contar con un fin de semana más extenso. En la siguiente nota, conoce qué establece el calendario oficial y si corresponde o no descansar durante esta fecha.