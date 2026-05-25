Un nuevo episodio de violencia se registró en el distrito del Rímac luego de que desconocidos atacaran una vivienda ubicada en la avenida Flor de Amancaes, frente al campo deportivo Mariscal Cáceres.

Según informó Exitosa, los atacantes realizaron cuatro disparos contra la puerta principal de un inmueble de cuatro pisos, lo que generó alarma entre los vecinos del sector.

Los residentes señalaron que el sonido de los disparos despertó a varias familias durante la noche y provocó temor entre quienes viven en la zona.

Ataque armado y amenaza con explosivo generan alarma en vivienda del Rímac. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

Además de los disparos, los sujetos dejaron un artefacto explosivo en el frontis de la vivienda. El objeto fue colocado dentro de una caja y causó preocupación ante el riesgo de una posible detonación.

En el lugar también se encontró una cartulina con un mensaje amenazante dirigido a un hombre identificado como Luis Sánchez Herrera. El escrito hacía referencia a presuntos cobros ilegales en el sector y advertía sobre posibles represalias.

Las autoridades manejan como principal hipótesis una disputa entre organizaciones criminales vinculadas a casos de extorsión; sin embargo, indicaron que las investigaciones continúan y no se descartan otras líneas de indagación.

El propietario del inmueble participó en las diligencias realizadas por la Policía Nacional del Perú, aunque evitó brindar declaraciones sobre lo ocurrido.

Hasta la zona acudió personal especializado en desactivación de explosivos, cuyos agentes lograron neutralizar el artefacto hallado frente a la vivienda.

Tras el atentado, vecinos del sector solicitaron mayor presencia policial y medidas de seguridad que permitan reducir los riesgos asociados a hechos de violencia y extorsión en la zona.

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