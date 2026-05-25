Resumen

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Desactivan explosivo dejado frente a vivienda atacada a balazos en el Rímac. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)
Desactivan explosivo dejado frente a vivienda atacada a balazos en el Rímac. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un nuevo episodio de violencia se registró en el distrito del Rímac luego de que desconocidos atacaran una vivienda ubicada en la avenida Flor de Amancaes, frente al campo deportivo Mariscal Cáceres.

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