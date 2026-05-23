Resumen

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La Policía llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer el hecho. | Foto: Cesar Bueno
La Policía llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer el hecho. | Foto: Cesar Bueno
Por Redacción EC

Durante la mañana del sábado, el cuerpo sin vida de un hombre sin identificar fue hallado en el kilómetro 20 de la Carretera Central, con señales de haber recibido un disparo en el rostro y cortes en una de sus orejas, en Chaclacayo.

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