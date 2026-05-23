Durante la mañana del sábado, el cuerpo sin vida de un hombre sin identificar fue hallado en el kilómetro 20 de la Carretera Central, con señales de haber recibido un disparo en el rostro y cortes en una de sus orejas, en Chaclacayo.

A la zona del hallazgo, muy cerca del sector Cobián y cerca del estadio Pachacútec, llegaron los agentes de la Policía Nacional del Perú y el personal de serenazgo para cercar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

Aún no se identificó al cuerpo hallado en la Carretera Central | Foto: César Bueno

El hallazgo se registró alrededor de las 6:00 a. m. en la vía con dirección hacia Lima, cuando los transeúntes y conductores alertaron sobre la presencia de un sujeto tendido en la pista.

Al llegar al lugar, los paramédicos y el personal de serenazgo confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, pues habría fallecido debido a la pérdida de sangre.

Vecinos alertaron la presencia del cuerpo, que presentaba heridas de bala y cortes | Foto: César Bueno

Según las primeras diligencias, la víctima presentaba un disparo en el rostro y un corte severo que causó el desprendimiento de una de sus orejas.

En ese sentido, descartaron que el deceso haya sido provocado por un atropello, debido a que el cadáver no mostraba lesiones compatibles con un impacto vehicular.

Reportaje sobre el homicidio de una vendedora de flores con más de 30 años de trayectoria en la zona de florería del cementerio del Camposanto en Santa Cruz de Chosica. Dos delincuentes en motocicleta ejecutan a la víctima en presunto contexto de corrupción administrativa y cobros irregulares en el recinto. El caso se conecta con el asesinato previo del presidente de la directiva del cementerio.

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Por ello, las autoridades sospechan que el hombre fue asesinado en otro punto y posteriormente abandonado en la carretera.

La víctima, que vestía ropa casual, no portaba billetera, documentos de identidad ni objetos de valor, hallándose entre sus pertenencias únicamente un juego de llaves.

Por su parte, la Municipalidad de Chaclacayo emitió un comunicado informando que, tras tomar conocimiento del hecho, su personal desplegó acciones de seguridad y control del tránsito vehicular.

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