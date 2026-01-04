Un ataque armado se produjo la tarde de este domingo al interior de un restaurante ubicado en el distrito de Chaclacayo. Producto del hecho, tres personas fallecieron, entre ellas dos hombres y una mujer, de acuerdo con información preliminar recabada por la Policía Nacional del Perú.

Tras conocerse el incidente, agentes policiales y personal de salud acudieron al lugar para atender la emergencia.

El área fue acordonada con el fin de preservar la escena y permitir el inicio de las diligencias correspondientes. Asimismo, se informó que otras personas resultaron heridas y fueron trasladadas a establecimientos de salud cercanos.

Según las primeras indagaciones, el ataque habría estado dirigido contra las víctimas, aunque esta versión aún no ha sido confirmada. Las autoridades evalúan diversas hipótesis y continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La PNP indicó que se viene revisando el material de las cámaras de seguridad del restaurante y de locales aledaños, a fin de reconstruir los hechos e identificar a los responsables.

Hasta el momento, la Policía no ha informado sobre la identidad de las personas fallecidas ni se ha reportado la detención de los presuntos autores del ataque. Las diligencias continúan y se espera que en las próximas horas se brinde información oficial conforme avancen las investigaciones.

¿Qué hacer en una emergencia?

Para una emergencia puedes llamar a la Central de la Policía Nacional del Perú (PNP) al 105. También con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

Asimismo, existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.