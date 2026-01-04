LATAM Airlines Perú anunció la suspensión temporal de sus vuelos desde Lima hacia Aruba y Curazao para los días 3 y 4 de enero de 2026, en medio de los acontecimientos políticos y militares registrados en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. La decisión generó incertidumbre entre los pasajeros, por lo que el Indecopi emitió un pronunciamiento para recordar los derechos de los consumidores y las obligaciones que deben cumplir las aerolíneas ante este tipo de contingencias.

La compañía aérea informó que la medida responde a una evaluación permanente del contexto regional y precisó que continuará monitoreando la situación para definir si la suspensión se extiende. En ese marco, indicó que los pasajeros con vuelos programados en esas fechas podrán gestionar alternativas comerciales, como el cambio de fecha o de vuelo en la misma cabina, sin diferencia tarifaria y sujeto a disponibilidad, durante un año desde la emisión del boleto. Asimismo, podrán solicitar la devolución del pasaje, incluyendo servicios adicionales como asientos y equipaje.

Vuelos a Aruba y Curazao quedan suspendidos y pasajeros podrán pedir reembolso. (Foto: Andina)

LATAM detalló que estas facilidades no solo aplican a los vuelos cancelados de manera inmediata. Los pasajeros con itinerarios hacia Aruba y Curazao entre el 5 y el 10 de enero de 2026 también podrán acogerse a las mismas condiciones para modificar su viaje o solicitar el reembolso, dentro del plazo de un año. La aerolínea señaló además que viene contactando de forma proactiva a los usuarios afectados mediante los datos consignados en sus reservas para informarles sobre las opciones disponibles.

Frente a este escenario, el Indecopi recordó que las aerolíneas están obligadas a brindar información clara, oportuna y suficiente sobre reprogramaciones, cambios y devoluciones, así como a mantener habilitados todos sus canales de atención. La entidad indicó que realizará acciones de supervisión en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para verificar el cumplimiento de estas disposiciones y precisó que, en el caso de pasajes adquiridos a través de agencias de viaje, los proveedores deben otorgar las facilidades necesarias para la reprogramación de los vuelos.