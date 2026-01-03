Venezuela alberga las reservas petroleras más grandes del mundo. Ahora en poder de EE.UU.
/ Gaby Oraa
AFP
AFP

Trump dice que las petroleras de EEUU volverán a Venezuela
(AFP) El presidente dijo el sábado que permitirá que las petroleras estadounidenses entren en para explotar sus grandes reservas de crudo, después de una operación militar que terminó con la captura del líder del país, .

Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, dijo Trump en rueda de prensa.

Maro Villalobos
CONOCE MÁS: Rubio, tras la caída de Maduro: “si estuviera en La Habana estaría preocupado”

La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en Venezuela gracias a una autorización especial.

Trump también afirmó que “el embargo a todo el petróleo venezolano sigue plenamente vigente”.

Como parte de una campaña de presión militar contra Venezuela que duró varias semanas antes de la incursión de este sábado, las fuerzas estadounidenses incautaron al menos dos petroleros que, según Washington, estaban sujetos a sanciones de su país.

Trump también advirtió a otras figuras políticas y militares en Venezuela: “Lo que le sucedió a Maduro les puede suceder a ellos”.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado al país a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al tachar de "criminal y terrorista" el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país suramericano.EFE
MÁS INFORMACIÓN: Fuerzas militares de EE.UU. permanecerán en el Caribe en “alto estado de alerta”

Venezuela, que está bajo sanciones petroleras estadounidenses desde 2019, produce alrededor de un millón de barriles de crudo al día y vende la mayor parte en el mercado negro con grandes descuentos.

Trump afirma que Caracas utiliza el dinero del petróleo para financiar “narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros”.

Estados Unidos tuvo durante décadas presencia de sus compañías petroleras en Venezuela.

