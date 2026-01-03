EE.UU., Venezuela y el petróleo

Chevron es la única compañía estadounidense que opera en suelo venezolano, por un acuerdo que la compañía alcanzó con ambos gobiernos (EE. UU y Venezuela) durante el gobierno de Biden (2022). Hoy sábado, según reportó el New York Times, Chevron envió un comunicado en el que decía que estaba “preparada para trabajar de manera constructiva con el gobierno de EE.UU. durante este período, aprovechando nuestra experiencia y presencia para fortalecer la seguridad energética estadounidense”.

Sin embargo, luego indicó que dicho comunicado era incorrecto y emitió uno nuevo en el que indicaba que “Chevron sigue centrada en la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, así como en la integridad de nuestros activos (...) Seguimos operando en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes”. La compañía eliminó la referencia al gobierno.

Donald Trump dijo más temprano que las empresas estadounidenses pronto gastarían “miles de millones de dólares” en la infraestructura petrolera de Venezuela, que se encuentra en mal estado, al igual que los yacimientos petroleros. Debido a esta situación, el que Venezuela pase a ser un gran productor de petróleo –hoy es considerado pequeño– tomará tiempo y dinero.

Y es que, a pesar de tener las mejores reservas probadas del mundo (alrededor del 17% del petróleo a nivel mundial), su producción solo representa el 1% del total mundial.

Adicionalmente, el presidente Trump ha indicado también que “el dinero obtenido por las petroleras no solo iría al pueblo de Venezuela, sino también a las compañías petroleras estadounidenses y al país, en general, como un reembolso por los daños que Venezuela nos ha causado”.

Toda esta situación genera dudas sobre el precio del petróleo. Es mejor no especular. Sin embargo, los datos que se conocen pueden dar un panorama general. Analistas han indicado que habría un sobre-stock de petróleo, y el crudo Brent, el referente principal para la fijación de precios del petróleo a nivel mundial, cotizó el viernes a US$60,80 por barril, una cifra cercana a sus mínimos del año. Si hubiera algún impacto, este no sería inmediato, según el New York Times.

Cautela. A esperar con calma el desarrollo de esta situación y la jornada bursátil del lunes.