LATAM Airlines avanza hacia una aviación más sostenible en la región

La industria aérea enfrenta uno de sus mayores desafíos: reducir su impacto ambiental en un contexto cada vez más exigente en materia de sostenibilidad. LATAM Airlines Group ha trazado una hoja de ruta con objetivos claros que apuntan a alcanzar la carbono neutralidad al 2050 y avanzar hacia una operación más eficiente y responsable.

Entre sus principales acciones se encuentra la renovación de su flota con aeronaves más modernas, que permiten reducir el consumo de combustible y las emisiones. Además, la aerolínea impulsa el desarrollo del combustible de aviación sostenible (SAF), considerado clave para transformar el futuro del transporte aéreo.

El compromiso de LATAM va más allá del cielo. La compañía también trabaja activamente en un modelo de economía circular, con metas como eliminar los plásticos de un solo uso en sus operaciones y fomentar el reciclaje y la reutilización de materiales, generando un impacto positivo en cada etapa del viaje.

LATAM Airlines: los 5 pasos hacia una aviación sostenible.

Otro objetivo del holding es la conservación de ecosistemas estratégicos en Sudamérica. LATAM Group apoya proyectos en zonas clave como la Amazonía, los bosques andinos y los humedales, reconociendo su valor en la captura de carbono y la protección de la biodiversidad.

En su sección dedicada al cambio climático, la compañía destaca que el trabajo conjunto entre empresas, gobiernos y pasajeros es esencial para acelerar la transición hacia una aviación más sostenible. LATAM invita a ser parte de este esfuerzo desde el presente.

Porque volar hacia el futuro implica mucho más que llegar a destino. Implica hacerlo de forma responsable, cuidando el planeta que todos compartimos.

Reportaje publicitario