Entre sus principales acciones, LATAM cuenta con la renovación de su flota con aeronaves más modernas, lo que permite reducir el consumo de combustible y las emisiones. (Foto: LATAM Airlines)
La industria aérea enfrenta uno de sus mayores desafíos: reducir su impacto ambiental en un contexto cada vez más exigente en materia de sostenibilidad. LATAM Airlines Group ha trazado una hoja de ruta con objetivos claros que apuntan a alcanzar la carbono neutralidad al 2050 y avanzar hacia una operación más eficiente y responsable.

LATAM Airlines avanza hacia una aviación más sostenible en la región
LATAM Airlines avanza hacia una aviación más sostenible en la región

