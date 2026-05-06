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Con los nuevos aviones, LATAM podría sumar hasta 35 destinos adicionales en Sudamérica. (Foto: Latam Airlines)
Con los nuevos aviones, LATAM podría sumar hasta 35 destinos adicionales en Sudamérica. (Foto: Latam Airlines)
Por Maritza Saenz

El conflicto geopolítico que ha presionado al alza los precios internacionales del petróleo llevó a Latam Airlines Group a actualizar sus previsiones para este año, en un contexto en el que la aerolínea reportó sólidos avances en utilidad neta y capacidad durante el primer trimestre.

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