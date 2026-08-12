El tipo de cambio abre con sesgo a la baja por tercer día consecutivo en la semana y la volatilidad dependerá de los flujos locales durante la sesión, así como de cambios fuertes en la evolución del DXY. (Foto: Agencia Andina)
El tipo de cambio abre con sesgo a la baja por tercer día consecutivo en la semana y la volatilidad dependerá de los flujos locales durante la sesión, así como de cambios fuertes en la evolución del DXY. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El tipo de cambio inició la sesión a la baja en S/3,363, en un contexto de leves pérdidas del dólar frente a sus principales pares. Las divisas del G10 abrieron con ganancias, lideradas por el yen y la libra esterlina, mientras que en la región el peso colombiano y el peso chileno encabezaron las apreciaciones frente al dólar.

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