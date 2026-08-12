El tipo de cambio inició la sesión a la baja en S/3,363, en un contexto de leves pérdidas del dólar frente a sus principales pares. Las divisas del G10 abrieron con ganancias, lideradas por el yen y la libra esterlina, mientras que en la región el peso colombiano y el peso chileno encabezaron las apreciaciones frente al dólar.

“El IPC de Estados Unidos registró un avance de 3,4% interanual en julio, desacelerándose desde el 3,5% de junio y en línea con las expectativas del mercado, mientras que la inflación subyacente se mantuvo estable en 2,5% interanual”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Agregó que estos datos refuerzan la expectativa de que la Fed mantenga su tasa de referencia sin cambios en su próxima reunión de septiembre, especialmente después del débil reporte laboral de la semana pasada.

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En los mercados internacionales, las acciones estadounidenses avanzan apoyadas por el desempeño del sector tecnológico y las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. En tanto, el petróleo opera con volatilidad, con el Brent por debajo de los US$90 por barril, ante la incertidumbre respecto a una eventual reapertura del Estrecho de Ormuz.

En el mercado local, Huayta indicó que la entidad monetaria no registra vencimientos de swaps cambiarios para la sesión de hoy, aunque no se descarta una eventual colocación nueva si la volatilidad lo requiere. El tipo de cambio abre con sesgo a la baja por tercer día consecutivo en la semana y la volatilidad dependerá de los flujos locales durante la sesión, así como de cambios fuertes en la evolución del DXY.