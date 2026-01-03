Tras la captura internacional de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de los Estados Unidos, la comunidad venezolana residente en Lima se volcó a las calles para celebrar lo que califican como un hito histórico para su nación.
Desde la madrugada, cientos de ciudadanos se concentraron inicialmente frente a su embajada. Acto seguido, la multitud se desplazó por la avenida Arequipa en una marcha pacífica que culminó en el parque Miguel de Cervantes, muy cerca del Estadio Nacional y el Parque de las Aguas.
El ambiente en la plaza fue de júbilo absoluto. Venezolanos de todas las edades y provenientes de diversos distritos de Lima abarrotaron el lugar para manifestarse a favor del fin del régimen.
Entre banderas y cánticos, los asistentes celebraron con danzas típicas, convirtiendo el espacio en un punto de reencuentro generacional y patriótico.
El ambiente estuvo marcado por la identidad cultural. Entre banderas y danzas típicas, los asistentes transformaron el espacio público en un escenario de reencuentro y esperanza.
Cabe destacar que la celebración no fue exclusiva de los venezolanos, pues ciudadanos peruanos se sumaron a los festejos, integrándose a los bailes y muestras de alegría.
De igual forma, una pareja de cubanos también se hicieron presentes, portando una bandera de su país, respaldando el inicio de esta nueva etapa política para Venezuela.
La magnitud del evento también activó el comercio local. Vendedores ambulantes se desplegaron por la zona de Lima Centro para ofrecer banderas, silbatos, comida típica y artículos tecnológicos como cargadores portátiles, atendiendo a la gran concentración de personas que siguen ahí.
¿Qué pasó en Venezuela?
La madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el ejército estadounidense capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes ya han sido trasladados fuera de Venezuela.
Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que el mandatario enfrentará un juicio penal en territorio norteamericano. Por su parte, el senador Mike Lee descartó nuevas acciones militares tras esta operación.
En tanto, Trump anunció que EE. UU. liderará el gobierno de Venezuela de forma temporal hasta lograr una transición “segura y apropiada”.
Por lo que también prometió la entrada de petroleras estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura energética.
