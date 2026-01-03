Tras la captura internacional de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de los Estados Unidos, la comunidad venezolana residente en Lima se volcó a las calles para celebrar lo que califican como un hito histórico para su nación.

Desde la madrugada, cientos de ciudadanos se concentraron inicialmente frente a su embajada. Acto seguido, la multitud se desplazó por la avenida Arequipa en una marcha pacífica que culminó en el parque Miguel de Cervantes, muy cerca del Estadio Nacional y el Parque de las Aguas.

Con bailes tradicionales y mucha alegría festejaron la captura de Nicolás Maduro | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

A la celebración de los venezolanos, también se unieron algunos peruanos | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

El ambiente en la plaza fue de júbilo absoluto. Venezolanos de todas las edades y provenientes de diversos distritos de Lima abarrotaron el lugar para manifestarse a favor del fin del régimen.

Entre banderas y cánticos, los asistentes celebraron con danzas típicas, convirtiendo el espacio en un punto de reencuentro generacional y patriótico.

También hicieron dibujos a la foto de Nicolás Maduro | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

Portando una foto de Nicolás Maduro arrestado, que difundió Donald Trump, una pareja de venezolanos se dio un beso durante las celebraciones en Lima | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

En total júbilo, cientos de venezolanos festejaron la caída del régimen de Nicolás Maduro | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

Cabe destacar que la celebración no fue exclusiva de los venezolanos, pues ciudadanos peruanos se sumaron a los festejos, integrándose a los bailes y muestras de alegría.

Incluso, una pareja de Cuba, país que tiene condiciones políticas y económicas similares a Venezuela, se unió a las celebraciones | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

Venezolanos de todas las edades llegaron hasta el Parque Miguel de Cervantes para celebrar la caída de Nicolás Maduro | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

De igual forma, una pareja de cubanos también se hicieron presentes, portando una bandera de su país, respaldando el inicio de esta nueva etapa política para Venezuela.

La magnitud del evento también activó el comercio local. Vendedores ambulantes se desplegaron por la zona de Lima Centro para ofrecer banderas, silbatos, comida típica y artículos tecnológicos como cargadores portátiles, atendiendo a la gran concentración de personas que siguen ahí.

Entre lágrimas y sentimientos encontrados, los venezolanos recibieron la noticia de la captura de Nicolás Maduro y lo celebraron en las calles de Lima | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

¿Qué pasó en Venezuela?

La madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el ejército estadounidense capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes ya han sido trasladados fuera de Venezuela.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que el mandatario enfrentará un juicio penal en territorio norteamericano. Por su parte, el senador Mike Lee descartó nuevas acciones militares tras esta operación.

Con bailes tradicionales, el pueblo venezolano radicado en Lima festejó la captura de Nicolás Maduro en manos del Gobierno de Estados Unidos | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

En tanto, Trump anunció que EE. UU. liderará el gobierno de Venezuela de forma temporal hasta lograr una transición “segura y apropiada”.

Por lo que también prometió la entrada de petroleras estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura energética.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026