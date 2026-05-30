Resumen

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Este viernes 29 de mayo se realizó un simulacro de sismo en el transcurso de la mañana. (Foto: GEC)
Este viernes 29 de mayo se realizó un simulacro de sismo en el transcurso de la mañana. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo oficializó hoy el “Plan Multisectorial ante Sismos y peligros asociados 2026-2028” mediante el Decreto Supremo Nº 082-2026-PCM. Esta norma legal apareció en el boletín del diario oficial El Peruano este sábado 30 de mayo.

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