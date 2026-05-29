El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, revelando que la población total del Perú alcanzó los 34 millones 157 mil 732 habitantes.

Las cifras oficiales. según el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, muestran importantes cambios demográficos, sociales y territoriales que marcarán la planificación del país en sectores clave como salud, educación, empleo, vivienda y protección social.

Las cifras oficiales, según el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, muestran importantes cambios demográficos, sociales y territoriales. Foto: INEI

Con más de 34 millones de habitantes, Perú se posiciona como el cuarto país más poblado de América del Sur, ubicándose detrás de Brasil, Colombia y Argentina. Del total poblacional estimado, 32 millones 706 mil 28 personas fueron efectivamente censadas, mientras que la población omitida alcanzó 1 millón 451 mil 704 habitantes, equivalente al 4,25% del total nacional.

Lima supera los 10 millones de habitantes

La distribución territorial continúa mostrando una fuerte concentración poblacional en la capital. Lima Metropolitana registra 10 millones 129 mil 708 habitantes, representando el 29,7% de la población nacional.

Después de Lima, las regiones con mayor población son: Piura, con 2 millones 115 mil 587 habitantes; La Libertad, 2 millones 56 mil 560; y Arequipa con 1 millón 814 mil 396.

Aumentan los adultos mayores y disminuye la población infantil

Uno de los cambios más relevantes identificados por el censo es el envejecimiento progresivo de la población peruana. La población menor de 15 años pasó de representar el 26,5% en 2017 al 22,7% en 2025. Mientras tanto, el grupo de personas de 60 años o más aumentó de 11,7% a 14,8%. Además, la edad promedio nacional subió de 32 a 34,2 años.

Los nuevos datos muestran que actualmente existen 65 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, cifra superior a los 44 registrados en 2017.

Las regiones que presentan los mayores niveles de envejecimiento son: Puno, con 88 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años; y Moquegua con 87 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.

Asimismo, las proyecciones demográficas indican que hacia 2040 la población adulta mayor superaría numéricamente a la población infantil.

Mujeres superan a los hombres y migración interna

En tanto, según el INEI, la población femenina alcanza 17 millones 292 mil 43 personas, equivalente al 50,6% del total nacional.

En contraste, la población masculina asciende a 16 millones 865 mil 689 habitantes, representando el 49,4%.

En cuanto a la migración interna en el país, esta sigue transformando el mapa poblacional. Lima continúa siendo el principal receptor de migración interna, registrando un saldo positivo de 2,3 millones de personas. También destacan Arequipa (300 mil), la Provincia Constitucional del Callao (218 mil), Tacna (101 mil), San Martín (92 mil), Ica (80 mil), Ucayali (73 mil) y Madre de Dios (66 mil).

En el otro extremo, Cajamarca presenta el mayor saldo migratorio negativo del país, con 623 mil personas; seguida de Puno (-374 mil), Huancavelica (-304 mil), Áncash (-292 mil), Piura (-267 mil) y Ayacucho (-263 mil).