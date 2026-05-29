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INEI revela nuevas cifras poblacionales: mujeres superan a hombres y Lima concentra casi un tercio del país. Foto: Andina
INEI revela nuevas cifras poblacionales: mujeres superan a hombres y Lima concentra casi un tercio del país. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, revelando que la población total del Perú alcanzó los 34 millones 157 mil 732 habitantes.

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